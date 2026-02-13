Названа стоимость «джентльменского» набора к свиданию в России

В стоимость включили цветы, конфеты и два билета в кино

Фото: Артем Дергунов

Минимальный «джентльменский» набор к свиданию в России обойдется в 5,7 тыс. рублей. За год эта сумма увеличилась на 7%. Напомним, что в эту «коробку» входит букет цветов, коробка шоколадных конфет и два билета в кино, пишет «Чек Индекс».

Аналитики отметили, что за последний год средняя стоимость букета цветов увеличилась на 9%, до 3,8 тыс. рублей, конфеты подорожали на 5%, до 630 рублей за коробку, а билет в кино — до 583 рублей (+6% за год).

Также эксперты посчитали стоимость подарочного сертификата. Он подорожал за год на 4%, до 3,2 тыс. рублей в среднем.

— В этом году потребители немного экономят на традиционных подарках «для второй половинки», за исключением билетов в кино. Подорожание минимального набора знаков внимания в целом лишь немного превышает уровень инфляции. С точки зрения потребителя, праздничный пафос «Дня влюбленных» продолжает нивелироваться в сторону рационализации расходов и обывательского подхода к знакам внимания, — говорится в сообщении.

Никита Егоров