«Привет, земляне, как настроение?»: Минцифры Татарстана опубликовало странное сообщение

11:36, 13.02.2026

Один из пользователей им ответил

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры Татарстана опубликовало в своем телеграм-канале сообщение, состоящее из комбинации цифр.

— Привет, земляне, как настроение? — говорится в сообщении.

Один из пользователей мессенджера в ответе на данное приветствие обратил внимание на непогоду в столице Татарстана. Им оказался руководитель комитета «Микроэлектроника и бытовая техника», член правления торгово-промышленной палаты Татарстана, директор компании Parnas IT Роман Сухарь.

— Привет, инопланетяне, в Казани снежно, — ответил он.

Ранее Минцифры республики предупредило о фейковых сообщениях от имени руководства.

Никита Егоров

