«Привет, земляне, как настроение?»: Минцифры Татарстана опубликовало странное сообщение
Один из пользователей им ответил
Минцифры Татарстана опубликовало в своем телеграм-канале сообщение, состоящее из комбинации цифр.
— Привет, земляне, как настроение? — говорится в сообщении.
Один из пользователей мессенджера в ответе на данное приветствие обратил внимание на непогоду в столице Татарстана. Им оказался руководитель комитета «Микроэлектроника и бытовая техника», член правления торгово-промышленной палаты Татарстана, директор компании Parnas IT Роман Сухарь.
— Привет, инопланетяне, в Казани снежно, — ответил он.
Ранее Минцифры республики предупредило о фейковых сообщениях от имени руководства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».