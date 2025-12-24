Эксперт обещал критиковать «Рубин» до конца сезона из-за отказа от Федотова

Гурцкая считает, что в руководстве ошиблись по кандидатуре будущего главного тренера

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный агент и эксперт Тимур Гурцкая обещал критиковать «Рубин» до конца сезона из-за отказа работать с тренером Владимиром Федотовым. По его мнению, это ошибочное решение казанцев.

— Руководство республики ошибочно, очень ошибочно посчитало, что окружение Владимира Валентиновича почему-то будет влиять на его какие-то футбольные пристрастия. Это большая ошибка, заблуждение. И у меня «Рубин» из команды, которой я симпатизировал и которую поддерживал, откатится сразу на полку к «Пари НН», который буду критиковать оставшиеся полгода, — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» пока не объявлял об увольнении Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Контракт с рулевым рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) казанцы закончили год на седьмой строчке, вылетев из Кубка России на стадии первого четвертьфинала в Пути регионов.

Ранее сообщалось, что на место Рахимова претендует экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов. Кроме этого, появлялись инсайды о кандидатурах Саво Милошевича, Гекдениза Карадениза и Франка Артиги.

Зульфат Шафигуллин