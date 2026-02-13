Татарстан попал в топ-10 регионов России с самыми дорогими отелями

Стоимость проживания в отелях республики оказалась дороже, чем в Москве

Фото: Эльвира Шарафиева

Татарстан занял восьмое место в рейтинге регионов России с самой высокой стоимостью размещения в отелях формата «четыре» и «пять» звезд. Так, в республике сутки проживания в таких «гостевых местах» обойдутся в среднем в 5 464 рубля, следует из данных Росстата.

Дороже всего проживание в таких отелях стоит в Республиках Тыва (16 тыс. рублей за сутки) и Алтай (12 тыс.). Также высокий ценник зафиксирован в Республике Северная Осетия — Алания (6,8 тыс.), Мурманской (6,1 тыс.), Иркутской (5,9 тыс.) и Сахалинской (5,8 тыс.) областях. На седьмом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (5,5 тыс.), на девятом — Пермский край (5,2 тыс.), а на десятом — Приморский край (5,1 тыс.).

В Московской области сутки проживания в таких отелях стоят 4 096 рублей, в Москве — 4 021 рубль, а в Санкт-Петербурге — 2 875 рублей.

Самые дешевые отели «четыре» и «пять» звезд — в Республике Адыгея (2 тыс.) и Еврейской автономной области (2,1 тыс.). Также низкие ценники — в Брянской области (2,3 тыс.), Чеченской Республике (2,4 тыс.) и Орловской области (2,5 тыс.).

Ранее руководитель «Яндекс Путешествий» прокомментировал уход отельеров с сервиса.

Никита Егоров