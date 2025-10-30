Суд Татарстана назвал законным решение о «раскулачивании» экс-мэра Бугульмы

На заседании присутствовал брат главного ответчика

Только что Верховный суд Татарстана утвердил решение по резонансному спору прокурора РТ Альберта Суяргулова с семьей бывшего главы Бугульминского района Линара Закирова. Решение о «раскулачивании» отставного чиновника и его близких по активам в Казани, Москве и Сочи признано законным, сообщает с места журналист «Реального времени».

Из представителей семьи на заседании присутствовал лишь Роберт Закиров, зампред КЗИО исполкома Казани и родной брат главного ответчика. От комментариев он воздержался.

На заседании апелляционную тройку судей интересовало — откуда у Рашида Хамзина, свекра Закирова, взялись 15 млн рублей на счету, часть которых пошла на покупку недвижимости в Сочи. Реальных доказательств многолетних накоплений в суде не прозвучало.

Также адвокат назвал безусловным основанием для отмены решения тот факт, что управления Росимущества по Краснодарскому краю и по Москве не были привлечены к участию в деле, однако решением Высокогорского суда имущество в этих регионах должно быть обращено в пользу РФ в лице этих управлений.

В свою очередь, начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова поясняла — суд первой инстанции обоснованно не поверил в историю о дарах и займах денежных сумм в 5 и 17 млн рублей со стороны друга семьи, бизнесмена Булата Фархутдинова.

Также представитель надзорного ведомства подчеркнула: расходы мэра на загранпоездки и покупки в элитных бутиках составили 35 млн рублей, что на 11 млн больше его официальных доходов за весь период муниципальной службы.

Кроме того Лилия Фаттахова напомнила — неделю назад в Бугульме удовлетворили еще один из к бывшему мэру и его близкой знакомой, посчитав оформленные на нее квартиру и машину покупками самого Закирова.

После сегодняшнего заседания Ленар Шакиров заявил «Реальному времени», что процесс апелляционной инстанции проходил явно с обвинительным уклоном, и его результат обязательно будет обжалован в кассационной инстанции.

Напомним, 4 июля 2025 года Высокогорский райсуд Татарстана частично удовлетворил иск прокуратуры о «раскулачивании». Изначально надзорное ведомство указывало на разницу в доходах и расходах ответчиков и требовало обратить в пользу государства активы ответчиков на 60 млн рублей, в процессе требования выросли до 121 млн — по 11 объектам недвижимости и транспорта в Москве, Казани, Бугульме и Сочи. Однако в своем решении райсуд исключил три позиции, посчитав нужным изъять имущество на 115 млн рублей с лишним, в итоговом списке:

квартира 127,5 кв. м и место на парковке 11,8 кв. м в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (приобретались в августе 2016 года и апреле 2017 года за 16,5 млн рублей, оформлены на Фатыму Закирову);

квартира в 74 «квадрата» на четвертом этаж 37-этажного дома ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве (апрель 2022-го, по договору — покупка обошлась в 17,5 млн рублей, по мнению прокуратуры и результатам экспертного заключения, на дату сделки объект не мог стоить меньше 38,6 млн рублей, оформлена на мать экс-мэра);

квартира 130,8 кв.,м в Сочи, в ЖК Golden Palace на улице Перелетной (январь 2021 года за 5,6 млн рублей по договору, эксперты по запросу истца оценили реальную рыночную цену в 21,6 млн рублей, оформлена на Рашида Хамзина, тестя экс-мэра);

дом 207,2 кв. м и участок 447 кв. м в коттеджном поселке «Рич&Рич» города Сочи (ноябрь 2022-го, по договору цена покупки составила 7 млн рублей, по мнению прокуроров — не менее 32,6 млн, оформлены на Рашида Хамзина);

1/4 доли земельного участка 239 кв. м в селе Молдовка города Сочи (цена сделки 125 тыс. рублей, также оформлены на Рашида Хамзина);

Porsche Cayenne 2020 года выпуска (куплен за 6,7 млн на тещу экс-мэра Резиду Хамзину, фактически находится в пользовании ее дочери — Индиры Закировой).

Отметим, что изначально ответчики утверждали — претензии прокуратуры необоснованны по всем объектам без исключения и никакого оформления имущества на родственников с целью его сокрытия не было. Однако к финалу процесса со стороны защиты впервые прозвучало — факт владения квартирами в Казани и Москве Линар Закиров больше не отрицает, но продолжает настаивать на законности данных покупок.

