Казань вошла в топ направлений для отдыха весной до 100 тыс. рублей

Среди зарубежных направлений в упомянутом ценовом сегменте оказалась Турция

Фото: Динар Фатыхов

Казань попала в список самых популярных направлений для отдыха весной в бюджете до 100 тыс. рублей. Стоимость экскурсионных туров в столицу Татарстана начинается от 48,9 тыс. рублей с перелетом и проживанием в отеле на двоих, пишет РИА «Новости» со ссылкойиэ на Российский союз туриндустрии (РСТ). Отметим, что ранее город вошел в топ-5 направлений для поездок на 8 Марта.

Лидерами спроса в ценовой категории до 100 тыс. рублей у россиян предстоящей весной стали Санкт-Петербург (31,1 тыс.). Также в топ вошли Краснодарский край. Например, туры в Сочи стартуют от 51,1 тыс. рублей.

Среди зарубежных направлений в упомянутом ценовом сегменте оказались Турция (от 62,4 тыс.), Абхазия (от 67,6 тыс.) и Египет (от 79,5 тыс.).

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов России с самыми дорогими отелями.

Никита Егоров