Больше половины татарстанцев готовы на четырехдневку при сохранении зарплаты

При этом каждый шестой житель ради дополнительного выходного согласится работать по 10 часов в день

Фото: Артем Дергунов

Больше половины (64%) опрошенных жителей Татарстана готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы. При этом 16% респондентов перейдут на такой режим работы ради дополнительного выходного и даже согласятся работать не по 8, а по 10 часов, следует из результатов опроса hh.ru.

Еще 11% опрошенных готовы перейти на четырехдневку при условии сохранения восьмичасового рабочего дня и 4% татарстанцев готовы к такому формату с сокращением дохода.

В случае введения работодателем четырехдневной недели самым удобным графиком жители Татарстана чаще всего называют «сжатую неделю» — четыре рабочих дня по 10 часов при сохранении заработной платы. Такой формат выбрали более половины опрошенных (56%). Формат с четырьмя днями по восемь часов и снижением дохода подходит 13%. При этом 25% не принимают ни один из вариантов, а для 6% главным остаётся наличие трех выходных подряд.

При этом лишь 18% соискателей Татарстана считают вероятным переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшие 3–5 лет. Из них 2% называют такой сценарий очень вероятным, еще 16% — скорее возможным. Почти половина респондентов (47%) полагают, что такой переход скорее маловероятен, а 24% уверены, что он не произойдет. Еще 11% затруднились с ответом.

— Ожидания от перехода достаточно четкие: 56% жителей Татарстана видят главным преимуществом больше свободного времени для семьи и друзей. Почти половина опрошенных (49%) рассчитывают лучше отдыхать и восстанавливаться, столько же связывают дополнительный выходной с возможностью уделять больше времени хобби, обучению и личным проектам. Еще 41% ожидают положительного эффекта для ментального состояния, 18% — больше времени для решения бытовых задач, а 14% рассматривают такой формат как возможность для дополнительного заработка, — отметила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Ранее сообщалось, что больше половины казанских продавцов осваивают электронную торговлю.

Никита Егоров