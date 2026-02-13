Центральный банк понизил ключевую ставку до 15,5%
Регулятор принял этот шаг для сдерживания инфляционных процессов в экономике страны
Сегодня состоялось очередное заседание Центрального банка России, на котором было принято решение о понижении ключевой ставки до 15,5%.
Регулятор принял этот шаг для сдерживания инфляционных процессов в экономике страны.
«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
- 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
- 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
- 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
- 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
- 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
- 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;
- 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
- 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
- 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
- 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;
- 17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;
- 15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;
- 26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;
- 13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых.
- 25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум);
- 20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 6 июня 2025 года — понижение с 21% до 20% годовых;
- 25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых;
- 12 сентября 2025 года — понижение с 18 до 17% годовых;
- 24 октября 2025 года — понижение с 17 до 16,5% годовых;
- 19 декабря 2025 года — понижение с 16,5% до 16% годовых.
Справка
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».