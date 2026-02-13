Видеосвязью за 2026-й планируют обеспечить каждый зал заседания в районных и городских судах РТ

Об этом на конференции судей Татарстана заявил руководитель управления Судебного департамента в РТ

Фото: Динар Фатыхов

За 13 лет в Татарстане построили 13 зданий районных и городских судов, из которых лишь четыре — по федеральной целевой программе, еще шесть отремонтировали и возвели за счет средств республики, а затем передали в федеральную собственность. За колоссальную помощь и поддержку судебной системы глава управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов сегодня поблагодарил раиса республики Рустама Минниханова, сообщает с конференции судей репортер «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также Салихов сообщил, что в настоящее время идет процесс по выкупу еще двух новостроек — 7-этажного здания второй очереди Набережночелнинского суда и 4-этажного (без цоколя) здания Кировского райсуда Казани. Объекты построены по заказу ГЖФ при главе республики и почти месяц назад переданы в безвозмездное пользование.

В планах на текущий год таких крупных новоселий больше не планируется. Однако, как отметил глава УСД, планируется довести число комплектов видео-конференц-связи (ВКС) до максимального. «В текущем году системами ВКС будет оборудован каждый зал судебного заседания в районных и городских судах республики», — обещал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отметим, видео-конференц-связь позволяет обеспечивать участие в заседаниях иногородних фигурантов и свидетелей, в том числе — находящихся в колониях иных регионов.

За 2025-й в рамках централизованных поставок в суды закупили 1,3 тысячи компьютеров, другой оргтехники и комплектующих — всего на 167 млн рублей.