Казанский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на непогоду

Работа по очистке площадок от снега ведется в усиленном режиме

Фото: Динар Фатыхов

Казанский аэропорт работает в штатном режиме. Непогода не повлияла на работу воздушной гавани, сообщается в телеграм-канале «стоянки воздушных судов».

Отмечается, что аэродромная служба аэропорта «Казань» с четверга, 12 февраля, чистит ВПП, рулежные дорожки и другие элементы летного поля более чем от 80 кв. м снега. Работа по очистке ведется в усиленном режиме, чтобы обеспечить нормативный (необходимый для выполнения полетов) коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы.

— Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, несмотря на снегопад, продолжают отправлять и принимать рейсы. По данным Росавиации, с начала суток и до 9:00 мск аэропорты обслужили 283 рейса: 152 — на вылет, 132 — на прилет.

— Отмен рейсов из-за метеоусловий и уходов самолетов на запасные аэродромы нет, — говорилось в сообщении.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса.

Никита Егоров