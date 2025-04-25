Ротация глав районов РТ: уход Муллина в помощники раиса, возвращение Беляева, смена «бессменного» Хакимова

За апрель сменились шесть руководителей — столько же, сколько за весь прошлый год

Фото: Реальное время

На этой неделе сразу в пяти районах Татарстана сменились руководители. Последний раз крупные перестановки происходили в сентябре 2024 года — в связи с исходом глав районов в новый, седьмой созыв Государственного совета республики. Всего за апрель сменились шесть руководителей — столько же, сколько за весь прошлый год. В этот раз основным трендом стал курс на омоложение — свой пост в том числе покинул старейший из руководителей муниципалитетов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Нижнекамский район: возвращение новатора Беляева

Пожалуй, самая громкая отставка произошла в Нижнекамском районе Татарстана. Пост покинул Рамиль Муллин, возглавлявший муниципалитет с октября 2021 года, после отъезда предшественника Айрата Метшина в Госдуму.

— Мне предложено продолжить свою трудовую деятельность в качестве помощника раиса Татарстана, — анонсировал свое новое место работы Муллин на внеочередной сессии района, на которой присутствовал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин (и вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»). Какую именно отрасль будет курировать бывший глава муниципалитета, пока неизвестно.

Муллину 50 лет, он родился в Муслюмово и окончил сразу три вуза — Казанский государственный медицинский университет (1998 год), Казанский государственный университет (2003 год), Поволжскую академию государственной службы (2004 год). Начинал он с должности киномеханика, потом был медбратом на скорой помощи в Казани, главным врачом по коммунальной гигиене Центра госсанэпиднадзора и начальником отдела здравоохранения администрации Муслюмовского района. В 2003 году переехал в Нижнекамск и занял пост главного врача Центра госсанэпиднадзора. С 2006 по 2010 год был замглавы района. Следующие три года возглавлял Управление административно-технической инспекции в Казани. С 2013 по 2021 год был руководителем родного Муслюмовского района.

На смену Рамилю Муллину пришел 37-летний Радмир Беляев. Он хорошо знаком нижнекамцам — с октября 2016 по сентябрь 2021 года чиновник был заместителем руководителя исполкома.

— Уверен, что накопленный управленческий опыт, а также результаты, достигнутые на посту главы Менделеевского района, позволят Радмиру Ильдаровичу успешно справиться с новыми задачами в экономической и социальной сферах. Менделеевский район под его руководством стал одним из ключевых центров химической промышленности не только Татарстана, но и всей Российской Федерации. По итогам прошлого года объем валового территориального продукта составил 34,4 млрд рублей — это более чем в полтора раза превышает показатели 2020 года, — перечислил достоинства Беляева Песошин.

Реальное время / realnoevremya.ru

За три с лишним года руководства Беляева муниципалитет стал одним из лидеров Татарстана по качеству городской среды, вошел в топ-10 моногородов России по версии ВЭБ.РФ и добился значительных успехов в социально-экономическом развитии.



Новый руководитель Нижнекамского района, пока с приставкой и. о., родился в Набережных Челнах, за его плечами также три вуза: Камская государственная инженерно-экономическая академия (2009 год), Казанский федеральный университет (2013 год), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (МВА, 2014 года). Был председателем местной молодежной общественной организации «Городской студенческий совет», вице-президентом «Лиги студентов РТ», главным специалистом Управления по делам молодежи исполкома Челнов, замначальника и начальником челнинского Управления экономического развития и поддержки предпринимательства.

Менделеевский район: курс на еще большее омоложение



Вместо Беляева, которому за работу вручили медаль РТ «За доблестный труд», бразды правления в Менделеевском районе взял руководитель исполкома Роберт Искандаров. Он самый молодой среди всех новых глав — ему всего 33 года.

— В непростых условиях он приобрел ценный опыт взаимодействия с людьми и трудовыми коллективами. Уверен, что его управленческие навыки позволят успешно решать задачи социально-экономического развития и эффективно руководить Менделеевским муниципальным районом. А там, где потребуется поддержка, мы всегда рядом, подскажем и поможем,— заявил на его представлении Алексей Песошин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Роберт Искандаров — один из двух новых глав, который возглавил родной район. Окончил санкт-петербургский Балтийский институт экологии, политики и права, учился в магистратуре КФУ. В 2016 году пришел работать в администрацию Менделеевского района — он был помощником главы по вопросам противодействия коррупции (2016—2017 годы), управляющим делами исполкома (2017 год), замруководителя исполкома по городскому хозяйству, жилищной политике и инфраструктурному развитию (2017—2018 годы), руководителем аппарата совета района (2018—2022 годы).

Новошешминский район: замминистра экологии Татарстана снова окунется в районную жизнь

Неожиданным во всех смыслах стал переезд заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егора Тарнавского в Новошешминский район. 36-летний управленец сменил Вячеслава Козлова, который не додержался в должности до 15-летнего юбилея — он возглавил муниципалитет в мае 2010 года. Вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов вручил ему орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

— Вячеслав Михайлович — человек аккуратный во всех отношениях, излишне ответственный. Он глубоко озабочен судьбой людей своей территории. Для первого руководителя это особенно важно — он и сердцем, и душой должен чувствовать настроение своих людей, их нужды, их проблемы, — похвалил Ахметов ушедшего руководителя.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вячеслав Козлов родился в Новошешминске, окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1990 год). Начинал трудовую деятельность на кормопроизводстве в колхозе им. ХХ партсъезда Чистопольского района РТ, прошел путь от начальника кормопроизводства колхоза им. ХХ партсъезда (1983 год) до главы администрации района (1998 год). В 2000-м возглавил Чистопольский район.

Его преемник Егор Тарнавский родился в чешском городе Оломоуц, окончил Ульяновский государственный технический университет (2012 год). С 2014 по 2018 год работал в Дрожжановском районе — директором МФЦ и МУП «Прогресс», замруководителя исполкома. Затем его забрали в Минэкологии.

— Честно говоря, предложение было максимально неожиданным. В свое время, до 2018 года, я работал в Дрожжановском районе на должности заместителя руководителя исполнительного комитета по экономическим вопросам. На тот момент я не представлял свою жизнь без муниципальной службы. Если бы предложение поступило в те годы, это было бы, наверное, как-то более ожидаемо. Но в связи с тем, что я почти семь лет проработал на государственной службе в должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана, конечно, предложение возглавить один из районов было неожиданным. Особенно Новошешминский, который по всем рейтингам занимает одни из лидирующих позиций в нашей республике. Думаю, мой опыт как муниципальной, так и государственной службы позволит дальше воплощать свои идеи, использовать знания именно на благо района, — заявил он в интервью «Реальному времени».

Спасский район: Роман Исланов добавил еще один муниципалитет в копилку

Смена глав районов, начавшаяся в четверг, продолжилась в пятницу. Первым свои полномочия сложил глава Спасского района Фаргат Мухаметов. Он родился в селе Иске-Рязяп Куйбышевского района ТАССР, окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. Горького (1991 года), работал в различных совхозах, в 2013 году стал директором Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Через шесть лет возглавил район, где музей находится.

Сменщика нашли в Елабужском районе — это 47-летний Роман Исланов. Управленец имеет военный опыт — он окончил Казанское высшее артиллерийское командно-инженерное училище им. М.Н. Чистякова, был командиром взвода — старшим офицером батареи отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 200-й мотострелковой бригады. Исланов уже работал в Спасском районе — главным специалистом по мобилизационной работе аппарата администрации (2002—2005 годы), начальником отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполкома (2006—2010 годы), руководителем аппарата совета (2010—2012 годы). До 2015 года был главным советником Управления по работе с территориями президента, до 2018-го — руководителем исполкома Елабужского района. Потом пять лет был замом и руководителем исполкома Рыбно-Слободского района. В 2023 году вернулся в Елабугу.

Реальное время / realnoevremya.ru

Перед новым руководством Марат Ахметов поставил задачу снизить отток населения:

— Для этого нужно побольше строить жилья. Болгар — прекрасное место: берег Волги, чистый воздух, все для жизни. Нужно привлекать людей сюда, создавать для них условия. Почему бы, к примеру, не построить санаторий? В будущем необходимо повысить внимание к здоровью населения. Новому главе эти вопросы предстоит взять себе в качестве приоритета.

Атнинский район: бессменный глава уступил место молодому поколению

Серию отставок на этой неделе завершил старейший из глав районов Татарстана — рулевой Атни Габдулахат Хакимов, которому в сентябре будет 75 лет. Он возглавлял муниципалитет почти 35 лет. Окончил Казанский государственный ветеринарный институт (1979 год). Является заслуженным работником сельского хозяйства России и Татарстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ему на смену пришел 45-летний Рустем Хисамиев. О нем известно немного — выпускник Казанского государственного медицинского университета, экс-начальник медико-санитарной части МВД по РТ.

Арский район: глава муниципалитета возглавил аграрный мегавуз

Это не первые в этом году отставки глав районов. Ранее, тоже в апреле, поменялся руководитель в Арском районе. Ильшат Нуриев, который руководил районом более 10 лет, возглавил объединенный Казанский государственный аграрный университет. Напомним, с 1 апреля в соответствии с приказом Минсельхоза России КГАУ, Ветеринарная академия им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) объединились в единый образовательный комплекс.



Реальное время / realnoevremya.ru

Его сменил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов.

— Благодарю раиса РТ за выдвижение моей кандидатуры и оказанное доверие. Арский район близок моему сердцу, ведь я родом из соседнего Балтасинского района. Мы уже давно тесно сотрудничаем, хорошо знаем друг друга. И в будущем будем продолжать совместно решать все поставленные задачи, — сказал он.

Дарья Пинегина