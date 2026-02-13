На М-7 образовалась огромная пробка из-за фуры

Грузовая машина перекрыла дорогу

Фото: Динар Фатыхов

На трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана образовалась пробка протяженностью 5 км. Движение парализовано со стороны Казани, следует из данных «Яндекс.Карты».

Судя по комментариям, оставленным на сервисе, пробка образовалась из-за фуры, которая перекрыла дорогу.

Напомним, что сегодня в Татарстане потеплеет до +1 градуса, однако мокрый снег в республике до конца февраля еще прогнозируют.

Ранее сообщалось, что казанский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на непогоду.

Никита Егоров