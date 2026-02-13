На М-7 образовалась огромная пробка из-за фуры
Грузовая машина перекрыла дорогу
На трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана образовалась пробка протяженностью 5 км. Движение парализовано со стороны Казани, следует из данных «Яндекс.Карты».
Судя по комментариям, оставленным на сервисе, пробка образовалась из-за фуры, которая перекрыла дорогу.
Напомним, что сегодня в Татарстане потеплеет до +1 градуса, однако мокрый снег в республике до конца февраля еще прогнозируют.
Ранее сообщалось, что казанский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на непогоду.
