Председателем совета судей Татарстана вновь избран Айдар Галиакберов

Такое решение по результатам голосования приняли на отчетно-выборной конференции судейского сообщества

Фото: Динар Фатыхов

Только что в Верховном суде Татарстана обнародовали результаты судейских выборов на ключевые посты в сообществе Фемиды. Председателем Совета судей еще на четыре года переизбран зампред ВС РТ Айдар Галиакберов, передает с места журналист «Реального времени».

Главой Квалификационной коллегии судей республики избрали судью Верховного суда РТ Романа Давыдова, работу комиссии по приему экзаменов на должность судьи в ближайшие годы будет возглавлять судья ВС Татарстана Вадим Шарифуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Руководителей этих выборных органов судейского сообщества отбирали в два этапа — сначала участники конференции голосовали за новых членов Совета судей, а также членов квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии.

Причем лишь за кандидатов в Совет судей голосовали открыто, остальных, как предусматривает закон, выбирали тайно — заполняли специальные бюллетени и опускали их в урны.

