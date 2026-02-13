Пробки в Казани достигли 9 баллов из-за снегопада

Температурные скачки и мокрый снег в республике еще ожидаются в феврале

Фото: Максим Платонов

Утром в Казани образовались пробки до 9 баллов, следует из данных «Яндекс.Карт». Сильные заторы в городе собрались из-за очередного снегопада.

Движение затруднено на проспекте Победы. Водители «встали» на участке от ул. Сахарова до ул. Губкина. Также в сторону ул. Арбузова с Мамадышского тракта образовался затор протяженностью почти в 5 км.

Водители, едущие в сторону центра, встанут в новой пробке на ул. Аграрной. Кроме того, 3-километровый затор наблюдается на ул. Ершова.

Проспект стоит и на участках от ул. Завойского до ул. Ломжинская и в обратном направлении — от ул. Зорге до ул. Дубравной. Проезд к участку Оренбургского тракта со стороны Дубравной сегодня свободный.

Напомним, что сегодня в Татарстане потеплеет до +1 градуса. Однако, по прогнозам синоптиков, февраль обещает татарстанцам «то морозы, то оттепели, то дождь, то снег». Подробнее о погоде до конца календарной зимы — в материале «Реального времени».

Никита Егоров