В Казани на год ограничат движение транспорта по ул. Фучика из-за строительства метро

Ограничения будут действовать с 28 февраля 2026 года по 3 февраля 2027-го

Фото: Артем Дергунов

В Казани на год частично ограничат движение транспорта по ул. Ю. Фучика. Причина — строительство первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до «Ак. Сахарова», сообщила пресс-служба мэрии города.

Ограничения будут действовать с 28 февраля 2026 года по 3 февраля 2027-го. В этот период полностью закроют проезжую часть по ул. Ю. Фучика на участке от жилого дома №42 до ул. Р. Зорге. Также перекроют движение от ул. Р. Зорге до дома №84 по той же улице.

Ранее сообщалось, что в ряде домов Советского района Казани отключат воду.

Никита Егоров