Глава Верховного суда Татарстана: дел «на одно заседание» в судах почти не осталось

За 2025-й судьи республики рассмотрели 1 млн 16 тысяч дел всех категорий, в 2024-м их было больше на 214 тысяч

Фото: Динар Фатыхов

О двух сторонах статистики сообщил сегодня председатель Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов на отчетно-выборной конференции судей республики. Несмотря на общее снижение количества дел всех категорий — на фоне изменений в законы — он отметил: «В настоящее время почти не осталось дел, которые можно было бы рассмотреть за одно судебное заседание — суды перегружены сложнейшими объемными делами», — передает с места журналист «Реального времени».

Так, по данным суда республики, по сравнению с 2024 годом в Татарстане по итогам 2025-м на 214 тысяч снизилось общее число рассмотренных дел — до 1 млн 16 тысяч. Из них почти 692 тысячи дел находились в производстве мировых судей, 293 тысячи — у федеральных судей городского и районного звена, 31 тысяча — у судей ВС Татарстана.

Самое значительное снижение в районных и городских судах касается административных дел — их в 2025-м стало меньше более, чем в три раза — на 35%, снижение по уголовным делам составило 14%, а по гражданским и делам об административных правонарушениях — на 5%.

Ирина Плотникова