Спрос на подработку по сменам в Татарстане вырос более чем на 50%

Наиболее значительный рост предложений о работе со сменным графиком наблюдается в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана все чаще выбирают подработку со сменным графиком как дополнительный источник дохода. По данным сервиса «Авито Подработки», за последний год интерес к вакансиям с посменной оплатой вырос на 51%, а к частичной занятости в целом — на 18%.

Наиболее значительный рост предложений о работе со сменным графиком наблюдается в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры. Количество таких вакансий увеличилось в 2,7 раза. Существенный рост также зафиксирован в розничной торговле — 112%, и в сфере бытовых услуг, где количество предложений удвоилось.

По России средняя оплата за смену составляет около 5 593 рублей. При этом реальный доход может существенно различаться в зависимости от региона, опыта работника и особенностей конкретной работы.

О том, чем подработка отличается от фриланса, что финансово стабильнее и какие самые популярные вакансии во фрилансе, — в материале «Реального времени»



Наталья Жирнова