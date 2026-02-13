Жительнице Казани грозит до 5 лет тюрьмы за прописку 1,2 тыс. мигрантов в своей квартире
Такое количество иностранцев женщина «приютила» за год
В Казани 47-летней женщине грозит до пяти лет тюрьмы за то, что она фиктивно прописала за год в своей квартире на Зорге больше 1,2 тыс. иностранцев.
По данным МВД по республике, никто из мигрантов фактически не проживал по зарегистрированному адресу.
— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации», — говорится в сообщении.
