Жительнице Казани грозит до 5 лет тюрьмы за прописку 1,2 тыс. мигрантов в своей квартире

Такое количество иностранцев женщина «приютила» за год

В Казани 47-летней женщине грозит до пяти лет тюрьмы за то, что она фиктивно прописала за год в своей квартире на Зорге больше 1,2 тыс. иностранцев.

По данным МВД по республике, никто из мигрантов фактически не проживал по зарегистрированному адресу.

— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Никита Егоров