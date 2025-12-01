Глава Комитета по туризму Шавлиашвили: Казань поборется за статус «Туристической столицы России»

Известный в Петербурге предприниматель переехал в Казань, чтобы усилить казанскую сферу гостеприимства

Несостоявшийся глава Комитета по делам детей и молодежи будет развивать туротрасль

Нового директора Комитета по развитию туризма Казани Александра Шавлиашвили представили на «деловом понедельнике» в столичном исполкоме. Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул важность свежего взгляда на развитие туризма в Казани, который успешно развивается благодаря поддержке федерального центра, руководства республики и международным мероприятиям. Он также выразил уверенность, что новые идеи и проекты, предложенные Шавлиашвили, будут способствовать дальнейшему развитию туристической отрасли города.

Александр Шавлиашвили ранее был финалистом открытого конкурса на пост председателя Комитета по делам детей и молодежи Казани. Во время презентации он предложил несколько идей, которые были отмечены жюри, включая проект по трансформации Казанского зооботсада со строительством новых оранжерей. Этот проект, по мнению Шавлиашвили, станет еще одним украшением города и привлечет дополнительных туристов. По результатам отборочного этапа руководителем Комитета по делам детей и молодежи стал Дмитрий Хвостиков. После конкурса Ильсур Метшин предложил Александру Шавлиашвили возглавить Комитет по развитию туризма.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что профессиональный путь Шавлиашвили начался в сфере ресторанного бизнеса.

«Статус гастрономической столицы Казань не только сохранит, но и разовьет»

Александр Шавлиашвили прокомментировал «Реальному времени» свое назначение, отметив, что он продолжит развивать туристический потенциал Казани, используя свой опыт в сфере гастрономии и реконструкции исторических объектов. Он подчеркнул, что рынки в Санкт-Петербурге — это не только гастрономический опыт, но и восстановление исторических зданий, адаптированных к новой реальности.

— Итогом взаимодействия с мэрией и правительством республики стали договоренности по полной реконструкции и развитию проекта зооботсада и создания там туристического кластера. На чем сейчас я как глава Комитета по развитию туризма и сконцентрируюсь, — отметил он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос «Реального времени» о планах по сохранению бренда «Казань — гастрономическая столица России», Александр Шавлиашвили пообещал:

— Статус гастрономической столицы Казань не только сохранит, но и разовьет. И свой опыт в том числе я в это интегрирую. Мы в том числе будем бороться за статус туристической столицы нашей страны. Перед тем как что-то купить (речь идет о покупке бренда «Казань — туристическая столица России», — прим. ред.), нужно что-то реализовать. Мы как раз этим и займемся.

Дмитрий Зайцев