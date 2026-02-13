Новости общества

Минздрав Татарстана прокомментировал обрушение кровли в казанской детской поликлинике

12:59, 13.02.2026

В результате происшествия никто не пострадал

Фото: Людмила Губаева

В детской поликлинике по адресу ул. Химиков, дом №23 в Казани обрушилась часть двухскатной кровли здания.

Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, в результате происшествия инженерные коммуникации не повреждены, эвакуация не проводится, пострадавших нет.

— Медицинскую помощь пациентам продолжают оказывать планово, в полном объеме. Запланированы работы по ремонту кровли, — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 7% почти здоровых жителей, недокомплект врачей на 56% и региональная битва за лучших специалистов медицины. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

