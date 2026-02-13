Минздрав Татарстана прокомментировал обрушение кровли в казанской детской поликлинике
В результате происшествия никто не пострадал
В детской поликлинике по адресу ул. Химиков, дом №23 в Казани обрушилась часть двухскатной кровли здания.
Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, в результате происшествия инженерные коммуникации не повреждены, эвакуация не проводится, пострадавших нет.
— Медицинскую помощь пациентам продолжают оказывать планово, в полном объеме. Запланированы работы по ремонту кровли, — добавили в министерстве.
