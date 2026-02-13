В ряде домов Советского района Казани отключат воду
Причина отключения — обновление оборудования на сетях водопровода
В ряде домов Советского района Казани отключат воду. Ограничения будут действовать с 09:00 17 февраля до 11:00 18 февраля. Причина отключения — обновление оборудования на сетях водопровода по ул. Ак. Глушко, Файзи и Бигичева, сообщил казанский «Водоканал».
Речь идет о следующих адресах:
- ул. Крутая, Новоселья, Тыныч;
- ул. Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 корп.1,2; 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22Б, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 45/24, 47/2, 49; 5а, 8а, 8а/1, 9а, 9Б, 9в, 15а, 16Б, 16в, 16г, 17а, 20б, 21а, 22г/1, 22д, 30а, 33а, 35, 41а, 43а, 45а, 47а, 47Б, 47в;
- ул. Академика Сахарова, 10;
- ул. Галии Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15; 4а, 12 корп.1;
- ул. Джаудата Файзи, 1, 3, 7, 11, 15, 17; 2, 2 корп.1,2,3; 2/1, 2а, 4а, 5, 13;
- ул. Закиева, 20 корп., 20 корп.2; 24; 16, 45;
- ул. Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20;
- ул. Мамадышский тракт, 1а/1;
- ул. Рашида Вагапова, 15, 23/18, 24/16, 27, 29; 15а, 17, 19;
- Проспект Победы, 170, 172, 174, 176, 178, 178а, 178Б, 182, 184, 186, 190, 192; 172а, 172Б, 172в, 180а, 182а, 182Б, 184а, 190а, 194а;
- ул. Хайдара Бигичева, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 25а, 27, 28, 30, 29, 32; 15а, 22а, 24а, 27а, 27Б, 28а, 34;
- Старательный переулок, 4, 5/1, 8/1, 10, 12, 14/1, 14а, 18/2, 19, 21, 23, 24/40, 25, 25а, 25Б, 26, 28, 30.
- ул. Тыныч, 2;
- ул. Крутая, 26а;
- ул. Крутая, 2.
пос. Большие Клыки — все улицы.
- в пос. Вознесенское по улицам: Амет-Хана Султана, Аргамак, пер.Армут, пер.Баланлык, Батырлык, Бастионная, Бахтизина, пер. Боковой, Воздвиженская, Вознесенская 1-я, пер. Гаилэ, Дивизионная, пер. Дивный, Добротная, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая, Зарничная, пер. Загадочный, Ивана Кабушкина, Иман, пер. Иман, Иркен, Камская, Кардашлек, пер. Кардашлек, Карлыгач, пер. Лавровый, Миляшле, Назлы, Нардуган, пер. Наратлык, 65 лет Победы, Связная, Снайперская, пер. Ташлык, пер. Труженников, пер. Тоташ, Туманная, Шмелиная, Чебаксинская, Черемуховая, пер. Экият, пер. Ялан, Якташлар, ул. Нардуган, 47, ул. Жаворонковая, 24, ул. Батырлык, 2.
