Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса

Прогнозируется снег и мокрый снег, местами метель

Фото: Михаил Захаров

Сегодня в Татарстане будет облачно. Утром, днем снег и мокрый снег, в отдельных западных районах сильный. Местами метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром и днем также ожидаются гололед, налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 9—14 м/с, местами с порывами до 17—22 м/с. К утру температура составит от -5 до -10 градусов, днем — от +1 до -4 градусов, на востоке местами до -7 градусов. На дорогах гололедица; утром, днем сильная гололедица и снежная каша.

Галия Гарифуллина