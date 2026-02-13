В Татарстане выделили 42 млн рублей на выплаты по программе «Земский тренер»

Размер единовременной компенсационной выплаты составляет 1 млн рублей на человека

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на 2026 год выделили 42 млн рублей на выплаты по программе «Земский тренер». Из этой суммы 22,6 млн рублей республика получила из госбюджета и 19,3 млн выделили из республиканского бюджета, сообщила пресс-служба Минфина Татарстана.

Отмечается, что размер единовременной компенсационной выплаты составляет 1 млн рублей на человека.

Как напомнили в Минфине республики, цель выплат подобной компенсации — достигнуть результатов федерального проекта «Развитие физкультуры и массового спорта» в рамках госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта», обеспечить тренерскими кадрами и спортивными специалистами сельские организации физкультуры и спорта.

Ранее сообщалось, что Татарстан разместил новые государственные закупки на 62 млн рублей. Значительная часть средств направлена на обеспечение ветеринарной безопасности региона.

Никита Егоров