Айдар Заббаров: «Для меня самый сильный, интересный театр — где работает много сторонних режиссеров»

Что поставит новый режиссер Тинчуринского театра на ул. Татарстан, 1?

Айдар Заббаров уже расписал планы на сезон. Фото: Артем Дергунов

Айдар Заббаров — с 1 сентября главный режиссер Тинчуринского театра, который в октябре начнет играть спектакли в теперь уже бывшем здании театра Камала на ул. Татарстан, 1. Заббаров уже озвучил планы на сезон, пообещав приглашать именитых театральных деятелей. Уходящий с поста Туфан Имамутдинов объявлен куратором татарстанских проектов — у него осенью запланирована вторая часть театрального проекта «Аркадаш» в Альметьевске. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Один шаг мечты»? Нет, «За мечтой»!

Пресс-конференция с романтичным названием «Театр имени К. Тинчурина: на пороге исторических перемен» собрала полный зал журналистов, что отметил и заместитель министра культуры Дамир Натфуллин. К 45-й минуте он уступил кресло министру Ираде Аюповой.

Натфуллин перечислил достижения назначенного в сентябре 2021 года главным режиссером Тинчуринского театра Туфана Имамутдинова, который к тому времени успел побывать главным режиссером ТЮЗа, куратором MOÑ, поработать в Москве и за рубежом.

В театре на улице Горького поставил и эпос «Идегәй» («Идегей»), и сделал камерную постановку по Тинчурину «Җилкәнсезләр» («Без ветрил»), попробовал себя в музыкальном формате с хип-хоп-спектаклем «Флешка, рэп һәм мәхәббәт» («Флешка, рэп и любовь»). Известный экспериментатор, Имамутдинов показал в театре оперную лабораторию «Умай», которая вызвала протесты у части играющего состава. При этом Тинчуринский ездил на фестивали, а, к примеру, упомянутый «Без ветрил» получил Золотой диплом VII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации».

Последним спектаклем Имамутдинова в Тинчуринском стала «фантазия на тему» «Хыялга бер адым» («Один шаг до мечты»), в которой труппа под управлением Карима Тинчурина застревает в вагоне где-то в степи. Многие увидели в сюжете некий символ существования самого театра.

Туфан Имамутдинов вновь уходит в свободное плавание. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На смену Имамутдинову сюда пришел Айдар Заббаров, новый главный режиссер театра Тинчурина (с 1 сентября). 10 июля ему исполнилось 34 года. Он работал в театре Ленсовета, МХТ имени Чехова, театре Вахтангова, а также в Атне, Альметьевске, казанском «Особняке Демидова». Что интересно, он пока не представил ни одного спектакля в новом Камаловском, но, по нашим данным, очень хотел продолжать работать именно в старом Камаловском театре на ул. Татарстан, 1, где поставил дилогию «Хуш, авылым»/«Я не вернусь», построенную на вербатиме, и историю поэта «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая».

Интересно, что первая постановка, которую представит Заббаров в Тинчуринском, называется «Хыял артыннан» («За мечтой»). Ее он с постоянным соавтором Резедой Губаевой подготовил два года назад к Дням Республики Татарстан в Москве. Причем играли в ней певцы — Ильгиз Мухутдинов, Ильгиз Шайхразиев, Эльмира Калимуллина, Марина Карпова... Предполагается, что ее впервые покажут 10 октября на ул. Татарстан, 1.

— В программке должно было быть написано, что в «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая) и «Хыял артыннан» тот, кто задавал тон, говорил, в какую сторону спектакли делать, — это Ирада Хафизяновна, — открыл секрет Заббаров при появлении министра.

Ирада Аюпова несколько лет уговаривала Имамутдинова не уходить. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мюзиклы, классика 90-х, Гаяз Исхаки

Кроме того, в декабре Заббаров планирует поставить музыкальную комедию «Казан сөлгесе» Карима Тинчурина — так же, как и «Хыял артыннан», с оркестром.

И, что достаточно неожиданно, на сцену вернется камаловский хит — пьеса «Казан егетләре»/«Казанские парни» Мансура Гилязова — о том, как четыре казанца просыпаются в селе, где они оказались после банкета по случаю получения дипломов. В деревне той из-за работающего спиртзавода не хватает мужчин.

Заббаров отметил, что работать он собирается с давно сформировавшейся командой. Это художник Булат Ибрагимов, художник по свету Ольга Окулова.

Баланс смешного и драматического будет соблюден. Озвучил Заббаров и планы по постановке «200 елдан сон инкыйраз»/«Вырождение через 200 лет» любимого автора Гаяза Исхаки (его тексты он ставил в Камаловском и Альметьевском театрах). Также новый главреж возьмется за инсценировку повести «Тополек мой в красной косынке» Чингиза Айтматова.

Известно, что в Тинчуринском театре появятся и новые режиссеры. В частности, попробует себя (после долгой работы в кино) Салават Юзеев — в малом зале он представит спектакль по своей пьесе «Кто стучит в мое окно». И обещает «артхаус». Вероятно, самый известный казанский клоун Руслан Риманас представит микс театра и цирка к Новому году (но спектакль будут показывать и потом).

Кроме того, учитель Заббарова Фарид Бикчантаев пообещал заменить его, когда сам главреж Тинчуринского будет работать над обещанным камаловцам мюзиклом по книгам о «Туган Батыре». Но это еще не все.

— Путь к должности главного режиссера был длинным, — сказал Заббаров. — Были предложения от Ирады Хафизяновны, от районов. Но я считал себя неготовым. Мне хотелось быть свободным художником, работать с разными театрами, набираться опыта. Сейчас опыт набрался, мысли, куда двигаться театру, у меня собрались. Поэтому я принял это предложение.

— Для меня самый сильный, интересный театр — где работает много сторонних режиссеров, — признался Заббаров. И сообщил, что обзвонил уже восемь режиссеров, с некоторыми из которых был знаком, а некоторых знал только по работам. По его словам, никто не отказался от предложения поработать в Казани. Позже Заббаров отметил, что такие опыты, безусловно, будут стоить недешево. Но и зарабатывать режиссер намерен.

«Театр останется театром»

— 8 августа вышло распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений, — пояснил директор театра Фанис Мусагитов. — С этого времени мы готовимся к переезду. Сами знаете, переезд — это всегда эмоциональные и душевные встряски.

Сейчас, по словам Мусагитова, цеха Тинчуринского общаются с цехами Камаловского. И даже те артисты, которые работают на Горького давно, понимают, что перемены необходимы.

— Надо сохранить интригу, — начала ответ на вопрос, кому тогда достанется здание на Горького, Аюпова. — Надо сначала переехать.

Запоминаем: театр Тинчурина, ул. Татарстан, 1. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Она вспомнила, что раис республики Рустам Минниханов при обсуждении судьбы здания на ул. Татарстан, 1 указал, что здание театра останется театром, чтобы там ни было размещено. И когда состоится переезд, тогда и будет решено, кто въедет на Горького.

По нашей информации, одним из возможных вариантов является размещение здесь Учебного театра Казанского театрального училища, который сейчас работает на Профсоюзной, 19.

Журналисты поинтересовались, откроется ли в итоге в Казани давно обещанный музыкальный театр?

— Наш татарский театр сам по себе уже музыкальный, — ответила министр. — И в театре Тинчурина, и театре Камала есть свои оркестры. У нас есть возможности ставить музыкальные спектакли. Это непросто — быстро создать музыкальный театр. Это отдельная сфера, это непросто: это репертуар, артисты, режиссеры. У нас есть эта мечта, и мы к ней идем.

Что касается Имамутдинова, то он пошутил, что так долго работает в Передвижном театре (так назывался Тинчуринский ранее), что он сам заразился идеей передвижения, «а их оставить в статике».

— Татарстан, 1 — это парус. Вот у Тинчурина есть пьеса «Без ветрил». Я услышал, что собирается ставить Айдар, надеюсь, что все это воплотится. Он либо приобретет свой парус, либо уже приобрел, с документом, по крайней мере. И все там будет кипеть. И мы тут Тинчурина не поддержим, будем с ветрилами, — витиевато выразился Имамутдинов.

— Нужно выбивать стул из-под ног, ездить по другим театрам и ставить, — добавил к своим творческим планам Заббаров. — У меня есть на 2026—2027 годы планы в российских театрах, мы о них давно говорили. Когда в театр приезжает режиссер, труппа работает, я могу со спокойной душой уехать ставить в другое место. Это нужно, чтобы быть в тонусе, чтобы не закостенеть.

К слову, пока Заббаров не посмотрел текущий репертуар театра, но именно с этого он начнет свою работу. И — принимать решения.

— Я уверен, что многие спектакли Туфана Рифовича переедут, — отметил Заббаров.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что не так с выездами в районы

Благостная атмосфера пресс-конференции была нарушена, когда возник вопрос о выезде театра в районы. Между прочим, в этом сезоне Тинчуринский показал вне родных стен 93 спектакля, что, безусловно, его кормит. И Фанис Мусагитов отметил, что театр старается ездить туда, куда другие коллеги не добираются.

— Надо решать с выездами в деревни, поселки, чтобы не терялось качество спектакля, — внезапно высказался Заббаров. — Когда пластиковые квадратики — и ты играешь при общем свете, я не могу назвать это спектаклем, это театрализованное аниматорство, развлечение. Надо искать альтернативные пути, может, привозить автобусами. Потому что спектакль — это не только актеры, это и свет, это и звук. Возможно, ребенок, который увидит спектакль в плохой атмосфере, качестве, больше никогда не захочет... А если он приедет и увидит магию театра — захочет стать писателем, драматургом. Не к количеству надо стремиться, а к качеству.

Сейчас для театра рассчитывается дополнительное финансирование, для тинчуринцев будут меняться показатели по количеству обслуживаемых зрителей и по содержанию имущества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Была повсеместная истерика, когда театру Камала выдали дополнительные средства на уплату налога на имущество, все посчитали, что им дали деньги на постановку, — напомнила Аюпова.

Она указала, что зеркало сцены Камаловского в несколько раз больше Тинчуринского. В ходе работы будут приземляться «наполеоновские планы» театра (до новостей о переезде) о постройке во дворе на Горького здания для гримерок и малой сцены. Но уже в новых условиях.

— Мы договорились, что на несколько лет берем тайм-аут, чтобы можно было сыграться. А после театр нужно будет в перспективе ремонтировать, — добавила Аюпова.