Новости общества

18:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамском районе ввели план «Буран» из-за метели

15:05, 13.02.2026

Об этом заявил глава муниципалитета Радмир Беляев

В Нижнекамском районе ввели план «Буран» из-за метели
Фото: Максим Платонов

В Нижнекамском районе ввели план «Буран» из-за метели. Об этом заявил глава муниципалитета Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

— Дорогие нижнекамцы, в районе введен план «Буран». Разыгралась сильная метель, видимость ограничена, ветер достигает 20 м/с, на дорогах гололедица, — заявил Беляев.

Напомним, что «Буран» — это план действий министерств, ведомств и организаций по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта в зимний период.

Утром 13 февраля пробки в Казани достигли 9 баллов из-за снегопада.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также