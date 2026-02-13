В Нижнекамском районе ввели план «Буран» из-за метели
Об этом заявил глава муниципалитета Радмир Беляев
В Нижнекамском районе ввели план «Буран» из-за метели. Об этом заявил глава муниципалитета Радмир Беляев в своем телеграм-канале.
— Дорогие нижнекамцы, в районе введен план «Буран». Разыгралась сильная метель, видимость ограничена, ветер достигает 20 м/с, на дорогах гололедица, — заявил Беляев.
Напомним, что «Буран» — это план действий министерств, ведомств и организаций по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта в зимний период.
Утром 13 февраля пробки в Казани достигли 9 баллов из-за снегопада.
