Рафаэль Шавалиев покинул пост главного врача РКБ

Он перейдет на должность директора Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России

Фото: Михаил Захаров

Главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана Рафаэль Шавалиев покинет пост. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пригласил его на должность директора Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России.

— Оказано высокое доверие и поставлены очень серьезные задачи перед нашим руководителем. Впереди много работы на благо всей отрасли здравоохранения России, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе РКБ.

Информация о назначении нового главного врача РКБ будет объявлена дополнительно.

Рафаэль Шавалиев в 2010 году возглавил ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ», в апреле 2018-го — ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ».

С 2015 года Шавалиев является депутатом Казанской городской думы. Награжден Почетными грамотами Министерства здравоохранения Татарстана (2005, 2010), Почетной грамотой Министерства здравоохранения России (2013), знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2020) и медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2023).

Матвей Гавриков