Рафаэль Шавалиев покинул пост главного врача РКБ
Он перейдет на должность директора Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России
Главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана Рафаэль Шавалиев покинет пост. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пригласил его на должность директора Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России.
— Оказано высокое доверие и поставлены очень серьезные задачи перед нашим руководителем. Впереди много работы на благо всей отрасли здравоохранения России, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе РКБ.
- Информация о назначении нового главного врача РКБ будет объявлена дополнительно.
Рафаэль Шавалиев в 2010 году возглавил ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ», в апреле 2018-го — ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ».
С 2015 года Шавалиев является депутатом Казанской городской думы. Награжден Почетными грамотами Министерства здравоохранения Татарстана (2005, 2010), Почетной грамотой Министерства здравоохранения России (2013), знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2020) и медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2023).
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