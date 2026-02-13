В Татарстане утвердили проектную документацию объекта культурного наследия, проданного за 1 рубль

В дальнейшем дом могут отреставрировать

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия (сокр. ОКН) согласовал научно-проектную документацию главного дома, находящегося в составе городской усадьбы, проданного за условный рубль в Чистополе.

Речь идет о здании, построенном в конце XIX — начале XX веков. Объект расположен на ул. Карла Маркса, дом №22.

Отмечается, что согласование упомянутого документа позволит провести реставрационные работы и восстановить исторический облик здания. Проект предусматривает сохранение уникальных элементов архитектуры, характерных для конца XIX — начала XX века. Также рабочие восстановят оконные проемы и печку, установят водосточные трубы, усилят несущие конструкции и починят кровлю.

— Этот пример показывает, как исторические объекты по механизму продажи за рубль обретают вторую жизнь. Подобные инициативы позволяют не только сохранить архитектурное наследие Татарстана, но и вдохнуть в него новую жизнь при условии соблюдения всех законодательных требований по охране памятников, — говорится в сообщении комитета.

Ранее сообщалось, что в Татарстане могут признать памятником архитектуры дом дворян Лебедевых.

Никита Егоров