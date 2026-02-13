В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который длился более 4 часов

Ранее о сбитых БПЛА над республикой Минобороны не сообщало

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. В этот раз он продлился 4 часа 36 минут: с 1:41 мск до 6:17 мск, сообщили в Единой госсистеме предупреждения о ликвидации ЧС (сокр. РСЧС).

Ранее Минобороны не сообщало о сбитых над Татарстаном БПЛА. По последним данным министерства, минувшим вечером с 20:00 до 22:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что Казань решила заменить дворников беспилотниками.

Никита Егоров