Казань — культурная столица исламского мира: хватает ли халяльного общепита

Развитие сети халяльного питания зависит от турпотока из мусульманских государств, говорят эксперты

Фото: Максим Платонов

Казань получила статус культурной столицы исламского мира на 2026 год и готовится принять множество гостей из стран ОИС. В связи с этим возникает вопрос обеспечения туристов питанием по стандартам халяль. По данным комитета по стандарту «Халяль», в городе работает 80 заведений. При этом эксперты отмечают, что фактическое количество халяльных заведений может быть значительно больше официальных данных. Подробнее — в материале «Реального времени».

Пища духовная для Казани готовится

На конференции министров культуры стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) было принято решение присвоить Казани статус «Культурная столица исламского мира» на 2026 год. Город стал первым за пределами стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), получившим такой статус.

Официальное открытие года «Казань — культурная столица исламского мира» пройдет 14 мая 2026 года в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В течение года в столице Татарстана запланированы различные мероприятия. Среди них: международный конкурс чтецов Корана, форум по сохранению языков, мероприятие «Изге Болгар жыены», посвященное принятию ислама Волжской Булгарией, олимпиада по исламским дисциплинам и арабскому языку. Также пройдут этно-фэшн-фестиваль, кинофестиваль «Алтын минбар», фестиваль исламского искусства, выставка каллиграфии и молодежный фестиваль современной мусульманской культуры.

Статус культурной столицы позволит Казани развивать международное сотрудничество, привлекать туристов и демонстрировать свои культурные достижения. Город сможет показать как свое историческое наследие, так и современные культурные проекты.

Говоря о туристах из стран дружественного Востока, назвать точные цифры невозможно. Они пока все в прогнозируемых данных. Однако в прошлом 2025 году KazanForum посетили более 22 тысяч гостей, а это почти на треть больше, чем в 2024-м, можно говорить о потенциале роста. К слову, все те же гости съели более 130 тонн чак-чака и несколько сотен килограмм мороженого. Здесь и встает вопрос — где и чем будет кормить гостеприимный Татарстан визитеров из дружественных стран ОИС.

Но только ей сыт не будешь

По данным комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ, в Казани 80 заведений, которые контролируются управлением. Однако большинство из них — бюджетные заведения, а каждое шестое — вообще АЗС. Туда гостей явно не поводишь. При этом только у 25% предприятий общественного питания в Казани, позиционирующих себя как халяль, есть соответствующий документ, сетовал председатель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников.

— Официальные данные о количестве халяль-заведений в Казани, которые фигурируют в обсуждениях, — около пятидесяти точек — явно не соответствуют действительности. По моим ощущениям, их кратно больше, — уверен Азат Назмутдинов, основатель сети «Кыстыбый».

По его словам, дело в том, что существует определенное недопонимание в подсчетах. Например, в сети «Кыстыбый» официально сертифицирована только фабрика-производитель, которая снабжает все рестораны сети. Это было специально организовано таким образом, чтобы иметь централизованное производство. Как отмечает собеседник, не все заведения проходят официальную проверку через комитет «Халяль», но фактически придерживаются этих принципов в работе.

— Важно понимать, что сертификация — это сложный процесс. Проверяется абсолютно все: технологические карты, отсутствие запрещенных ингредиентов, соответствие производственных норм. Например, даже в обычном сиропе для кофе может оказаться компонент, не соответствующий халяль-стандартам, — и такое случалось в нашей практике, — отмечает Назмутдинов.

Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Эксперт уверен, реального дефицита халяль-заведений в Казани нет. Вопрос скорее в официальной статистике и готовности предприятий проходить сертификацию.

По мнению генерального директора ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галины Шарафутдиновой, текущая ситуация с халяль-заведениями в городе вполне удовлетворяет существующий спрос.

— На данный момент мы не фиксируем существенных нареканий или просьб о расширении сети халяль-заведений. В основном национальные рестораны представлены в формате халяль, также работает значительное количество специализированных кафе, — отмечает эксперт.

По ее словам, особое внимание стоит уделить тому факту, что в сегменте «средний плюс» не все рестораны работают по стандартам халяль, однако это не создает дефицита предложений на рынке. Как отмечает Шарафутдинова, люди находят для себя подходящие заведения, обращений о нехватке халяльных точек питания практически не поступает.

По ее словам, перспективы развития сети халяль-заведений в Казани напрямую зависят от потенциального роста туристического потока из стран ОИС. Эксперт отметила, что если количество гостей города увеличится, то может возникнуть необходимость в расширении сети халяль-ресторанов. При этом на текущий момент такой потребности не наблюдается, поскольку существующая инфраструктура полностью удовлетворяет имеющийся спрос.

Отели Казани уже давно умеют принимать по стандарту халяль

Как отметил председатель Госкомитета по развитию туризма Татарстана Сергей Иванов, в связи с проведением KazanForum и других мероприятий, связанных с исламскими странами, в гостиницах города уже создана необходимая инфраструктура.

— Мы переделывали VIP-номера в люксы и так далее. У нас многие отели уже предоставляют все услуги по стандартам халяль. Наши гостиницы в этом смысле натренированы. То есть у них есть пандусы, коврики, все питание на завтраке — халяль, персонал на ресепшене тоже достаточно закрыт, — отметил Иванов в разговоре с «Реальным временем».

Иванов подчеркнул, что дополнительных серьезных требований к отелям не предъявляется. При этом о введении «традиционных» запретов на продажу алкоголя вблизи мест проживания или проведения мероприятий Иванов «пока не знает».