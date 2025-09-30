В Казани агрессивная бездомная собака терроризирует жителей многоэтажки

Момент нападения зафиксировала камера домофона

Жители многоэтажного дома на улице Джаудата Файзи в Казани всерьез обеспокоены безопасностью своих детей из-за участившихся случаев нападения бездомных собак. По словам местной жительницы, пострадали ее собственные дети и дети ее друзей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Момент нападения зафиксировала камера домофона, и видеозапись быстро распространилась в соцсетях. На кадрах видно, как собака подкрадывается к ребенку сзади, кусает за поясницу и валит с ног. Мальчик сумел отбиться и забраться на горку, избежав серьезных травм.

Жители связывают проблему с наличием поблизости заброшенного недостроя, где и обитают бездомные животные. Подробнее — в репортаже ТНВ.

Рената Валеева