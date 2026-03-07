По ту сторону стены

Трилогия о Хинсидесе Карин и Альбина Альвтеген — это фэнтези о магии, опасностях человеческой природы, выборе и семье

Трилогия о магическом мире Хинсидес стала для шведской писательницы Карин Альвтеген неожиданным поворотом в карьере. Автор известных психологических триллеров написала ее вместе со своим сыном Альбином, и именно эта работа вернула ее к литературе во время борьбы с тяжелой болезнью. История началась со старого дома, спрятанного ключа и портала в другой мир, а закончилась масштабным фэнтези о семье, магии и опасности, которая может скрываться внутри человека. Как появилась эта трилогия, почему в ней два воплощения одной и той же героини и чем Хинсидес отличается от привычных подростковых фэнтези — об этом рассказывает литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова.

«Бездонный сундук с сокровищами»

Карин Альвтеген родилась в 1965 году в шведском городе Хускварна. Она стала известна как автор психологических триллеров, действие которых почти всегда происходит в Швеции. До литературного дебюта Альвтеген работала реквизитором и бутафором в кино, писала сценарии для шведского телесериала Rederiet, а затем перешла к написанию романов. Ее книги — среди них «Долг», «Утрата», «Предательство», «Эффект бабочки» и «Стыд» — переводились более чем на двадцать языков, а роман «Утрата» получил в 2001 году скандинавскую премию «Стеклянный ключ».

Кроме того, Альвтеген — внучатая племянница Астрид Линдгрен. К началу 2010-х годов Карин считалась одним из заметных авторов шведского психологического детектива, но именно в этот момент ее литературная биография резко изменилась.

В 2013 году писательница тяжело заболела. Врачи диагностировали у нее миалгический энцефаломиелит — синдром хронической усталости (ME/CFS). Болезнь резко ограничила ее возможности работать. Несколько лет спустя Альвтеген публично рассказала о диагнозе: в 2017 году она сообщила, что живет с заболеванием с 2013 года и больше не сможет писать романы. Опыт болезни стал темой отдельной документальной книги «Невидимая болезнь», которую она выпустила вместе с журналисткой Карин Тунберг в 2019 году. В ней описана повседневная жизнь людей с ME/CFS. В тот же период Альвтеген стала амбассадором фонда «Открытая медицина», поддерживающего исследования этой болезни.

Именно болезнь стала катализатором для неожиданного поворота — работы над подростковой фэнтези-трилогией о Хинсидесе, написанной вместе с ее сыном Альбином Альвтегеном. Совместная работа стала для Карин способом вернуться к тексту. «У Альбина невероятное воображение, он подобен бездонному сундуку с сокровищами, когда дело касается идей, и у него огромный объем знаний, когда дело касается фантазии», — сказала Карин о своем сыне.

Для Альбина Альвтегена, родившегося в 1993 году, эта книга стала литературным дебютом. Позднее одна из частей цикла — «Хинсидес в огне» — получила в 2018 году шведскую премию «Большая аудиокнига года» в категории детской литературы, причем аудиоверсию читала сама Карин. Совместная работа матери и сына возникла из вынужденной паузы в карьере, но в итоге стала отдельным проектом, начавшим новую страницу в ее писательской биографии.

Другой мир

Первая книга трилогии — «Ключ от Хинсидеса» — открывает историю двенадцатилетних близнецов Линуса и Линнеи. Линнея с детства больна: она прикована к инвалидному креслу, не разговаривает и не проявляет никаких реакций. По сюжету они приезжают на лето в старый дом в Тракеборге вместе с матерью-реставратором. Дом много лет пустовал после того, как его владелец таинственно исчез без следа. Линус рассчитывает на скучное лето, но уже в первую ночь слышит странные звуки в стенах и замечает, что в доме начинают пропадать вещи. Во время поисков он находит под выломанными половицами ключ. Эта находка и стала началом всей истории. Но кто спрятал ключ и какую дверь он открывает?

Постепенно выясняется, что ключ ведет к порталу в другой мир — Хинсидес. Переход между мирами когда-то открыл прежний хозяин дома Вильхельм, после чего исчез. В Хинсидесе Линус встречает Лионору — точную копию своей сестры Линнеи, только здоровую и с магическими способностями. Если в реальном мире Линнея парализована, то в Хинсидесе ее сила и возможности кратно превышают не только человеческие, но и всех магических существ. Линусу и Лионоре предстоит остановить разрушение портала между мирами. В книге появляются существа и персонажи, которые предупреждают героя об опасности человеческой природы. Великанша Храмра, которая в волшебном мире заменяет Лионоре мать, сказала Линусу:

— Думаю, ты можешь быть очень опасным, — проскрипела наконец Храмра. — Хотя эта твоя сторона еще не проснулась.

В «Ключе от Хинсидеса» сочетаются классические элементы подросткового фэнтези о таинственных мирах и легкого хоррора, а основной сюжет выстраивается вокруг отношений между братом и сестрой.

Вторая книга — «Хинсидес в огне» — продолжает историю спустя год после событий первой части. Линус, его сестра и мать живут в Стокгольме, когда из Хинсидеса приходит срочное сообщение: «Линус! Я в Хинсидесе, и мне нужна твоя помощь». Линус снова возвращается в другой мир и узнает, что Лионора вынуждена скрываться. А героя ждет долгое и опасное путешествие с множеством испытаний, во время которого у него тоже проявляются магические способности.

Продолжение развивает и расширяет мир Хинсидеса. Во второй книге появляется новая угроза — Устрашающий огонь. Это существо, освобожденное Вильхельмом, которое стремится отомстить Хинсидесу и его жителям. При этом Линус отправляется на поиски Лионоры, рискуя всем, чтобы ее спасти. Эта книга чуть более динамична по сравнению с первой: события начинаются почти сразу и практически не дают передышки до самого финала.

Странные голоса в голове

Третья книга цикла — «На страже Хинсидеса» — завершает историю близнецов Линуса и Линнеи и напрямую продолжает события второй части. В центре сюжета оказывается новая опасность: злобное существо угрожает завладеть сознанием Линуса, в то время как Лионора пытается принять свою новую роль хранительницы Хинсидеса после смерти Храмры и одновременно борется и против, и за своего любимого брата, пока не стало слишком поздно.

После того как в прошлой книге брат и сестра победили главного злодея, Линус просыпается, слыша чужой голос в своей голове. Он понимает, что после победы над прежней угрозой что-то все равно пошло не так. Сюжет заключительной истории разворачивается вокруг нового путешествия Линуса по Хинсидесу: он вновь отправляется странствовать по магическому миру, пытаясь найти путь домой и разобраться с тем, что происходит внутри него.

В целом трилогия о Хинсидесе — это история о семье, магическом мире и двух версиях одной и той же девочки. В первой книге Линус открывает проход в другой мир в старом доме в Тракеборге, где живет его сестра Линнея — тяжелобольная и прикованная к инвалидной коляске. В Хинсидесе она существует в другой форме — как Лионора, активная и обладающая магическими способностями. Именно эта двойственность становится важной частью сюжета: в Хинсидесе брат и сестра впервые могут говорить друг с другом, однако путешествия между мирами неизбежно имеют последствия.

В книгах о Хинсидесе есть глубина, которая обычно отсутствует в фэнтези-литературе, а финальная часть представляет собой настоящий фейерверк событий, персонажей, народов, монстров, опасных лесов и загадок. При этом история начинается довольно традиционно — семья приезжает в старый дом на лето, — но постепенно превращается в масштабное путешествие, в финале которого нужно победить не только внешних демонов, но и внутренних.

Издательство: «Городец»

Перевод со шведского: Ольга Костанда, Екатерина Крестовская

Количество страниц: 192, 256, 328

Год: 2024, 2025, 2026

Возрастное ограничение: 12+

Вторая и третья части вышли на русском языке только в электронном виде.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».