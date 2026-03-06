В России снизился спрос на внутренние рейсы на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Эксперты отмечают, что основными заменами утраченных маршрутов становятся страны Азии и Африки

Фото: Максим Платонов

Конфликт на Ближнем Востоке негативно отразился на туристическом рынке России, зафиксировав резкое падение интереса к путешествиям практически по всем направлениям, включая внутренние туры, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Эксперты отмечают, что основными заменами утраченных маршрутов становятся страны Азии и Африки. При этом эксперты расходятся в оценках будущей стоимости отдыха: одни прогнозируют удешевление после стабилизации ситуации, другие предупреждают о росте цен из-за ограниченного авиасообщения и высокой неопределенности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Авиакомпании реагируют повышением тарифов на короткие дистанции, однако средняя стоимость билетов на летние и осенние сезоны осталась неизменной. Туристы предпочитают выбирать отдых в странах ЮВА и Африки, расширяя запросы на такие направления, как Грузия, Армения и Азербайджан.

Наталья Жирнова