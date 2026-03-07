В Татарстане увеличилось количество безработных

Также в республике сократилось количество безработных, которых удалось трудоустроить

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в январе 2026 года статус безработного получили 800 человек. Это на 345 человек, или на 72,5%, больше, чем за аналогичный месяц 2025-го, сообщает Татарстанстат.

При этом в целом в республике в первый месяц текущего года в государственные учреждения службы занятости за содействием в трудоустройстве обратились 1,6 тыс. неработающих граждан.

Также в Татарстане за год сократилось количество безработных, которых удалось трудоустроить.

— В январе 2026 года было трудоустроено 294 безработных, что на 18,8% меньше, чем в январе 2025-го, — говорится в докладе Татартанстата.

Ранее сообщалось, что реальные зарплаты в Татарстане выросли почти на 10% в 2025 году.

Никита Егоров