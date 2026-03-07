РПЛ: прогноз погоды в Казани позволяет провести матч «Рубин» — «Краснодар»

Решение по возможному переносу или отмене матча будет принято в день встречи

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ) отреагировали на информацию о возможной отмене матча 20-го тура чемпионата между «Рубином» и «Краснодаром» в Казани. Ранее сообщалось, что краснодарский клуб просил о переносе игры из-за погодных условий.

В лиге подтвердили информацию о рассмотрении возможной отмены встречи в Казани.

— На протяжении текущей недели Российская премьер-лига проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°), рассматривался вариант изменения даты и времени игры, — сообщили в пресс-службе «РБ Спорт».

Исходя из прогноза синоптиков, 8 марта в Казани ожидается температура от -13° до -15°, что соответствует нормам регламента и позволяет провести матч РПЛ.

Итоговое решение по проведению игры между «Рубином» и «Краснодаром» в Казани 7 марта будет принято в день поединка.

— В день матча будут произведены контрольные замеры температуры. В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим регламентом турнира, — говорится в заявлении лиги.

Также сообщается, что «Краснодар» вылетит в Казань на самолете в 15:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин