Хет-трик Барабанова и риторический вопрос Гатиятулина: как «Ак Барс» разгромил «Сибирь»

Главное — прервали мистическую серию поражений от сибиряков в Казани

«Ак Барс» обыграл дома «Сибирь» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Барсы» прервали мистическую серию из восьми подряд домашних поражений от сибиряков, которая длилась с октября 2020 года. При этом казанцы испытали серьезные трудности с противодействием большинству соперника. Как «Ак Барсу» удалось победить «Сибирь» — читайте в материале «Реального времени».

Не побеждали с 2020 года

Концовка февраля и начало марта выдались для «Ак Барса» неудачными. На отрезке из пяти матчей казанцы потерпели четыре поражения, одержав лишь одну победу. Причем во всех этих играх «барсы» первыми открывали счет и даже вели в 2—3 шайбы, но удержать преимущество смогли только в одной из встреч.

Кризис предстояло преодолевать через матч с «Сибирью» в Казани. Правда, «Ак Барс» дома не побеждал сибиряков аж с октября 2020 года. За это время казанцы проиграли команде из Новосибирска восемь раз. Все это больше походило на мистику, тем более что соперник явно не из самых сильных в лиге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После поражения в Тольятти от «Лады» со счетом 3:5 тренерский штаб «барсов» произвел всего две замены в составе. Впервые за очень долгое время в заявку вернулся защитник Степан Фальковский. Белорус восстановился после травмы и заменил в ростере Альберта Яруллина. Выбор, откровенно говоря, странный. Яруллин был одним из лучших в «Ак Барсе» в последней игре и даже закончил матч с коэффициентом полезности «+2».

Более важным изменением было отсутствие в составе Никиты Дыняка. Форварду, по некоторым данным, сделали операцию и он выбыл на долгий срок. Есть большая вероятность, что один из лучших чекеров КХЛ пропустит предстоящий плей-офф Кубка Гагарина. Пока же на матч с «Сибирью» в заявке его сменил Артур Бровкин.

«Ак Барс» трижды пропустил в меньшинстве

Первый период встречи начался для «Ак Барса» с удаления. Однако сибиряки не смогли реализовать большинство. После этого казанцы прибрали инициативу к своим рукам и провели две голевые атаки. Вначале Кирилл Семенов на добивании открыл счет — 1:0. Затем Александр Барабанов использовал классную передачу Артема Галимова — 2:0.

Снова упустить преимущество в две шайбы казанцы не имели права. Поэтому «барсы» продолжили активно встречать соперника в своей зоне. Это привело к нарушению правил, которое гости успешно реализовали — 2:1, шайба в активе Энди Андреоффа. А сразу после перерыва «Сибирь» сравняла счет: в большинстве отличился Тейлор Бэк — 2:2.

Буквально тут же Барабанов вновь вывел «Ак Барс» вперед, щелкнув в одно касание низом, — 3:2. Затем на авансцену вышел Вячеслав Лещенко. Форвард гостей дважды совершил глупейшие фолы в чужой зоне, а «Ак Барс» два раза использовал большинство. Алексей Пустозеров и Кирилл Семенов сделали счет 5:2.

В третьем периоде от «Ак Барса» требовалось лишь удержать победу. Но уже в первые минуты после перерыва казанцы схватили три подряд удаления. И один раз гости реализовали «лишнего»: с броском Бэка не справился Максим Арефьев — 5:3. Удивительно, но все три свои шайбы «барсы» пропустили в меньшинстве. Очень плохой знак в преддверии плей-офф.

«Сибирь» сменила вратаря в пользу шестого полевого игрока, но ничего не добилась. В оставшееся время Барабанов оформил хет-трик, доведя игру до 6:3, поразив пустые ворота. В концовке же Илья Карпухин отправил в нокдаун Энди Андреоффа: казанский защитник попал по лицу канадца в драке на льду.

«По каким командам лучше мерить игру?»

Несмотря на обилие накопившихся вопросов к игре «Ак Барса», победа над «Сибирью» сама по себе оставила много позитива. Тут и прерванная неудачная серия в матчах с сибиряками, и обилие голов, и праздничное настроение на трибунах. Порадовали шайбы Барабанова и Семенова — лидерам команды необходимо почувствовать уверенность перед важнейшим отрезком в сезоне.

По сути, об этом же говорил на послематчевой пресс-конференции Анвар Гатиятулин. Тренер даже задался риторическим вопросом: а какой «Ак Барс» настоящий, побеждающий фаворитов или проигравший в Тольятти «Ладе»? Выводы придется делать лишь в конце сезона.

— Да, в Тольятти мы пропустили пять шайб. Но до этого играли с «Авангардом», «Автомобилистом», «Трактором» — командами с большими задачами. Это сильные соперники, и за три игры мы пропустили всего четыре гола. По каким командам лучше мерить нашу игру? Продолжаем готовиться к плей-офф, сегодня был полезный матч в плане преодоления плотной обороны. Много хороших отрезков, при игре «5 на 5» здорово взаимодействовали. Хорошая командная победа, — сказал Гатиятулин.

А вот тренер «Сибири» Ярослав Люзенков решающими в поражении назвал два фактора. Во-первых, два удаления Лещенко, которые привели к двум голам «Ак Барса». Во-вторых, сибиряки мало блокировали бросков казанцев — всего четыре за два первых периода. Дальше, уже при счете 2:5, отыгрываться гостям было тяжело.

«Ак Барс» — «Сибирь» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Голы:

1:0 — Семенов (Тодд, Хмелевский, 05:14);

2:0 — Барабанов (Галимов, Лямкин, 12:58);

2:1 — Андреофф (Бэк, Аланов, 18:11, 5х4);

2:2 — Бэк (Аланов, 28:13, 5х4);

3:2 — Барабанов (Карпухин, Марченко, 30:59);

4:2 — Пустозеров (Барабанов, 33:50, 5х4);

5:2 — Семенов (Лямкин, Пустозеров, 36:21, 5х4);

5:3 — Бэк (Косолапов, Аланов, 48:29, 5х4);

6:3 — Барабанов (Галимов, Марченко, 57:15, ПВ);

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 10 марта с московским «Спартаком» в 19:30 мск. До конца регулярного чемпионата казанцам осталось сыграть пять игр, которые должны дать дополнительную пищу для размышлений перед плей-офф. Пока нельзя сказать, что команда Гатиятулина готова брать Кубок Гагарина.