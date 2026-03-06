Татарстан вошел в тройку лидеров по деловым поездкам этой зимой
На него пришлось шесть процентов командировок
Сервис организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» представил для РИА «Новости» анализ деловых поездок за зимний период. По данным исследования, Москва сохранила лидерство среди направлений для бизнес-путешествий с долей 26% от общего числа командировок.
На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 9%, а третье место занял Татарстан, на который пришлось 6,1% всех деловых поездок.
Среди других популярных регионов для командировок отмечены Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская, Московская, Новосибирская и Воронежская области, а также Республика Коми.
Примечательно, что значительно вырос спрос на деловые поездки в Воронежскую область — в 4,7 раза, в Ханты-Мансийский автономный округ — в 2,5 раза, а также в Московскую область — в 2,2 раза. При этом снизилось количество командировок в Волгоградскую, Челябинскую, Иркутскую области и Пермский край.
Исследование также показало различия в продолжительности деловых поездок по регионам. Самые длительные командировки выполнялись в Курганскую область — в среднем 23 дня. В Липецкую область сотрудники ездили на 14 дней, а в Ленинградскую, Сахалинскую области, Забайкальский край — на 10 дней.
В декабре прошлого года сообщалось, что количество деловых поездок в Казань снизилось на 7%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».