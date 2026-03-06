Татарстан вошел в тройку лидеров по деловым поездкам этой зимой

На него пришлось шесть процентов командировок

Фото: Артем Дергунов

Сервис организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» представил для РИА «Новости» анализ деловых поездок за зимний период. По данным исследования, Москва сохранила лидерство среди направлений для бизнес-путешествий с долей 26% от общего числа командировок.

На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 9%, а третье место занял Татарстан, на который пришлось 6,1% всех деловых поездок.

Среди других популярных регионов для командировок отмечены Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская, Московская, Новосибирская и Воронежская области, а также Республика Коми.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Примечательно, что значительно вырос спрос на деловые поездки в Воронежскую область — в 4,7 раза, в Ханты-Мансийский автономный округ — в 2,5 раза, а также в Московскую область — в 2,2 раза. При этом снизилось количество командировок в Волгоградскую, Челябинскую, Иркутскую области и Пермский край.

Исследование также показало различия в продолжительности деловых поездок по регионам. Самые длительные командировки выполнялись в Курганскую область — в среднем 23 дня. В Липецкую область сотрудники ездили на 14 дней, а в Ленинградскую, Сахалинскую области, Забайкальский край — на 10 дней.

В декабре прошлого года сообщалось, что количество деловых поездок в Казань снизилось на 7%.

Наталья Жирнова