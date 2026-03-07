«Семья или карьера»: опрос показал, как меняются приоритеты женщин в России

Лишь около 30% опрошенных дам назвали финансовую стабильность определяющим фактором

Фото: Динар Фатыхов

Большинство женщин назвали семью главным приоритетом в своей жизни. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ, пишет «Газета.Ru».

На втором месте в списке жизненных приоритетов у женщин — здоровье. При этом лишь около 30% опрошенных дам назвали финансовую стабильность определяющим фактором в жизни.

Однако почти все женщины верят в возможность женского успеха в бизнесе, говорят эксперты. В топ сфер для женского предпринимательства попали бьюти-индустрия, бытовые услуги, продажи, общепит, маркетинг и юридические услуги.

По словам аналитиков, результаты опроса свидетельствуют о крепких семейных связях и заботе о здоровье у женщин.

— В то же время материальные аспекты уступают по значимости духовным и социальным ценностям, — отметили эксперты.

В свою очередь, у россиянок также возрастает желание совмещать семью, здоровье и профессиональный рост. Желание женщин развиваться и создавать бизнес, как подчеркнули эксперты, свидетельствует о мощном внутреннем ресурсе, которому непременно нужна поддержка со стороны близких и общества.

Никита Егоров