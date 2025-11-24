Казань направит 3,5 млн рублей на поддержку семей с детьми-инвалидами

Ранее власти планировали выплатить семьям почти на 1 млн рублей больше

Фото: Динар Фатыхов

С 1 по 10 декабря в Казани состоится Декада инвалидов. В рамках мероприятия 440 семей, воспитывающих детей с инвалидностью, получат материальную поддержку из городского бюджета. Ранее проект проходил антикоррупционную экспертизу и общая сумма выплат составляла 4,4 млн рублей. Согласно постановлению исполкома города, жители могли получить 10 тыс. рублей.



Помощь предназначена для нескольких категорий семей. Ее смогут получить семьи с двумя и более детьми‑инвалидами, а также семьи, где оба родителя имеют инвалидность I или II группы и воспитывают несовершеннолетних детей. Предусмотрена поддержка и для одиноких родителей: как для тех, кто сам имеет инвалидность I или II группы и воспитывает ребенка‑инвалида, так и для родителей без инвалидности, заботящихся об одном или нескольких детях‑инвалидах.

Общая сумма выплат составит около 3,5 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент в Казани проживает более 84 тысяч человек с инвалидностью, из которых 6526 — дети. В системе дошкольного образования Казани воспитываются 1197 детей‑инвалидов. На уровне общего образования в муниципальных школах города обучаются 1267 детей с инвалидностью и 1782 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Наталья Жирнова