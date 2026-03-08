Эльвира Финкельштейн: «Здесь не принято делить людей на мужчин и женщин. Ты сотрудник ГАИ»

Майор полиции, сотрудница ГАИ — о «письмах счастья», принципах жизни в форме и о том, как важно разделять работу и частную жизнь

Фото: Айдар Раманкулов

Героиня сегодняшнего, праздничного «портрета» «Реального времени» — майор полиции Эльвира Рашидовна Финкельштейн. Она работает в ГАИ заместителем начальника отдела Центра фото— и видеофиксации МВД по РТ. В ее задачи входит обеспечивать исполнение нарушителями ПДД вынесенных решений об административных штрафах. О правилах жизни и принципах руководства, о том, как балансировать между строгим профессионализмом на работе и простыми человеческими ценностями в частной жизни, о том, как устроена работа в ГАИ, и о планах на будущее — в ее рассказе для нашего издания.

«Работа с людьми и тебя с годами тоже воспитывает»

Наша героиня выросла в семье ученых-химиков. С детства девочка любила бегать с сачком, ловить бабочек, рассматривать цветы и изучать живую природу. Поэтому вполне закономерным было то, что, окончив «английскую» гимназию в Казани, в 1998 году она поступила на биологический факультет Казанского университета. Но ближе к окончанию учебы стало понятно, что идти в биологическую науку девушка не хочет.

Судьба сложилась неожиданно: по окончании университета ей предложили попробовать поработать… в службе судебных приставов. В те годы она еще только образовалась, и для того, чтобы начать в ней работать, не требовалось профильного юридического образования. А поскольку четких карьерных ориентиров у Эльвиры не было, то она решила попробовать и в 2003 году стала судебным приставом Приволжского отдела службы. В структуре ФССП наша героиня в итоге осталась на целых 16 лет!

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Проработав первый год, Эльвира Рашидовна уже утвердилась в мысли: работа ей очень нравится. Поэтому вновь поступила в вуз — чтобы расти по службе, диплом юриста все-таки требовался. Она окончила Российскую правовую академию Минюста.

— В Службе судебных приставов работает очень много женщин. Думаю, это связано с тем, что работа требует большого терпения, правильного психологического настроя. Ведь контингент, с которым нужно работать, очень разный. Тут и неплательщики алиментов, и люди, набравшие кредитов и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и многие, многие другие, — рассказывает наша героиня. — Поэтому тебе нужно быть человеком, обладающим определенным характером и самообладанием. Работа с людьми и тебя тоже с годами воспитывает. В 2003 году я пришла на службу одним человеком, а в 2020-м вышла с нее совершенно другим.

При взгляде со стороны может показаться, что за 16 лет в ФССП можно потерять веру в людей: слишком уж много видят ее специалисты, слишком плотно сталкиваются с нарушением и государственных законов, и чисто человеческих норм морали. Но Эльвира Рашидовна качает головой: веру в людей никогда не теряла.

— Конечно, разные люди встречаются. Но и ситуации разные бывают, все индивидуально. Взять те же разводы: бывало, что я чисто по-человечески чувствовала солидарность с женщиной. Но ведь и мужчины в сложные ситуации попадают после развода. Сколько у нас было примеров судебных споров о порядке общения отца с детьми, когда мы видели: папа вполне адекватный, а вот мама… Такие ситуации, мне кажется, вообще самые тяжелые среди судебных споров, — признается наша собеседница.

«Обязательно регистрируйтесь на «Госуслугах», тем более если вы водитель»

До 2020 года сотрудники Службы судебных приставов являлись государственными гражданскими служащими, поэтому сотрудникам присваивались не звания, а классные чины. К 2020-му наша героиня уже была советником юстиции I класса — в «переводе» на звание сотрудника МВД этот чин соответствовал капитану. Поэтому в середине 2020-го, когда Эльвира Рашидовна перешла работать в структуру ГАИ, она надела капитанские погоны.

— Спустя определенное время я получила очередное звание, теперь я майор МВД. Надеюсь, впереди еще что-то будет, — улыбается наша героиня.

В середине 2020-го, когда Эльвира Рашидовна перешла работать в структуру ГАИ, она надела капитанские погоны, а сейчас уже майор. Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Решение перейти в ГАИ было, по ее словам, естественным и логичным. Ведь Госавтоинспекция всегда плотно работала с ФССП и продолжает это делать. Поэтому со своими будущими коллегами она была хорошо знакома еще в предыдущий период своей карьеры. У нее уже был накоплен большой опыт межведомственного взаимодействия. И когда после 16 лет карьерного роста в Службе судебных приставов пришло решение сменить работу и попробовать что-то новое, наша героиня подумала: «А куда я хочу? Наверное, в ГАИ». Сейчас, спустя шесть лет, ей, по ее собственному признанию, кажется, что она работает здесь всю жизнь. Настолько естественно и комфортно она себя чувствует.

Конечно, наша героиня не сразу попала в кресло руководителя — сначала был испытательный срок, во время которого она работала инспектором Центра фото— и видеофиксации.

Материалы с камер, фиксирующих нарушения, сначала отправляются в операционный зал — там работают сотрудники, которые занимаются предварительной обработкой. Отсматривают фотографии и видео, определяют, действительно ли совершено нарушение. После этого направляют отобранные материалы инспекторам. В задачи инспектора входит обработать фото и видео, окончательно определить правильность фиксации, вынести постановление и принять процессуальное решение. То есть, перед тем как вам придет «письмо счастья», проходит как минимум три ступени работы.

— Электронная система фиксации уже была хорошо развита, когда я пришла сюда на работу. Но с тех пор поменялась модель уведомления граждан об административных штрафах. С 2021 года постановления водителям стали поступать в личный кабинет «Госуслуг», а по почте отправляются, если личного кабинета у гражданина нет или постановление не было открыто в личном кабинете. Поэтому я всем всегда говорю: «Обязательно регистрируйтесь на «Госуслугах», тем более если вы водитель. Чтобы получать всегда актуальную информацию. А лучше всего, конечно, не нарушать ПДД», — объясняет Эльвира Рашидовна.

Материалы с камер, фиксирующих нарушения, сначала отправляются в операционный зал — там работают сотрудники, которые занимаются предварительной обработкой. Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Наша героиня дает еще один важный совет: обязательно вовремя переоформляйте документы, если вы продали или купили машину. Потому что очень распространена ситуация, когда постановления о нарушениях оформляются на прежнего владельца и копятся.

— Часто бывает, что машину продали, из своего аккаунта в «Госуслугах» удалили, а с учета не сняли. Новый собственник тоже ее на учет не поставил. Потом все и вовсе забыли об этом. А письма прежний владелец от нас не получал по какой-то причине. И в итоге узнает, что накопились штрафы, только когда судебный пристав наложил арест на расчетный счет. Снежный ком нарастает, а нужно-то было всего лишь изначально своевременно сделать несколько необходимых шагов. Поэтому информация, которую мы вносим в личный кабинет на «Госуслугах», должна постоянно поддерживаться в актуальном состоянии! — рассказывает наша собеседница.

По итогам прошлого года Центр фото— и видеофиксации вынес татарстанцам порядка 8 миллионов постановлений. Фиксируются нарушения скоростного режима, нарушения правил пользования ремнями безопасности и мотоциклетными шлемами, проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, выезд на «встречку», неостановка перед стоп-линией, остановка в запрещенном месте, движение на полосе для общественного транспорта, непропуск пешеходов и т. д. В систему фиксации ежегодно добавляется все больше видов нарушений — это нужно, чтобы мотивировать водителей на безопасную езду и снизить количество несчастных случаев на дорогах Татарстана.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

«Благодаря раису и правительству Татарстана система фото— и видеофиксации большими темпами развивается»

Поработав инспектором какое-то время, Эльвира Рашидовна стала заместителем начальника отдела. Подразделение, которое она возглавляет, обеспечивает исполнение назначенных нерадивым водителям административных наказаний. Ведь по КоАП на оплату штрафов дается 60 суток с момента вступления в законную силу постановления. Если оплата в этот срок не поступила, то постановление направляется к судебным приставам. Задача сотрудников под управлением нашей героини — своевременно направлять документы в территориальные органы ФССП РФ, готовить материалы в суды, чтобы все-таки привлечь нарушителей к ответственности.

Если раньше процесс подготовки этих материалов был связан с большим объемом бумажной работы, то теперь все быстрее и проще: работа идет в специальной программе — она называется «Паутина».

— Надо сказать, что благодаря раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову, благодаря нашему правительству система фото— и видеофиксации серьезно, большими темпами развивается. Увеличивается количество закупаемых комплексов, растет их качество. Мы постоянно работаем над новыми механизмами профилактики нарушений на дорогах. Так, благодаря начальнику Управления ГИБДД по РТ Рустему Рамилевичу Гарипову и моему непосредственному руководителю Руслану Завдатовичу Валееву за последние три года были разработаны несколько серьезных нововведений, — рассказывает наша героиня.

Среди таких нововведений она называет, к примеру, антивандальное оборудование для фото— и видеофиксации и беспилотный летательный аппарат с привязной системой питания. Разработки по беспилотнику начались в 2023 году и продолжаются до сих пор (с поправкой на существующие меры безопасности), а антивандальное оборудование: комплекс фиксации с автономным питанием, установленный на двухметровой опоре, уже используется. Уже принято решение о закупке нескольких десятков единиц такого оборудования в местах, где нет доступных линий электропередач для запитывания камеры, но есть большой транспортный поток и необходимо регулировать соблюдение ПДД.

Всего комплексов фото— и видеофиксации в Татарстане (стационарных, передвижных и мобильных) работает на сегодняшний день более 980. Треть из них — в Казани, остальные распределены по крупным городам республики, райцентрам и трассам.

В отделе у Эльвиры Рашидовны работают аттестованные сотрудники ГИБДД и вольнонаемные работники. Опыт руководящей работы у нее накоплен большой, еще со времен ФССП.

— Для руководителя важно правильно определять способности своих сотрудников. Правильно распределять обязанности между ними, находить сильные стороны каждого. Любого можно правильно направить, чтобы он приносил реальную пользу. Давать поручения не поверхностно, а внимательно, чтобы быть уверенным в том, что человек понял задачу и может ее выполнить. Кроме того, надо уметь слышать своих людей. В какой организации ты бы ни работал, это одно из важнейших качеств руководителя. Важно быть таким начальником, у которого подчиненные не боятся спросить о каких-то вещах. Надо быть строгой, справедливой, но при этом нельзя внушать чувство страха своим людям. И еще: хороший руководитель грамотно планирует и организует время своего личного состава. Один из моих начальников в ФССП еще в середине нулевых годов говорил: «Руководитель должен сначала навести порядок в своей голове, а потом уже в головах своих подчиненных». Это, мне кажется, очень важно понимать! — рассказывает о своих принципах руководства наша героиня.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

«Пришлось научиться стрелять и освоить приемы самбо»

С 2003 года Эльвира Рашидовна носит погоны и не раз за время нашего разговора признается: на «гражданке» себя совсем не представляет. Она человек строгой дисциплины, привыкла жить по четкому распорядку дня. На работу приезжает к семи часам утра, несмотря на то, что рабочий день начинается в восемь, а заканчивается в 18:00. Час до начала непосредственной работы у нее уходит на то, чтобы спланировать день, определить круг задач. С 12 до 14:00 — обед. Это время расходуется не только на трапезу, но и на то, чтобы зайти в спортзал.

— Надо отметить, что у нас в Госавтоинспекции каждый сотрудник три раза в неделю проходит занятия по физподготовке, мы регулярно сдаем контрольные испытания на профпригодность — ежегодные «зачеты». Потому что в органах внутренних дел к сотруднику предъявляются определенные требования. И это, кстати, было для меня самым непривычным аспектом работы, когда я сюда пришла. Мне пришлось научиться стрелять и освоить приемы самбо. До 2020 года я ни разу не держала в руках пистолет, но таковы требования — и признаюсь, сложнее всего мне было научиться стрелять. Что касается остального — мы сдаем не только прицельную стрельбу, но и отжимания, и бег (стометровку, километр, другие дистанции), и владение приемами самообороны. Потому что наша задача — не растеряться в сложной ситуации и уметь применить все эти приемы в рамках Закона о полиции, — рассказывает Эльвира Рашидовна.

Наша собеседница представляет нам своего коллегу — Ильвир Минниханов, в 2016 году признанный лучшим инспектором ДПС России, заведует спортивным комплексом Управления ГАИ РТ. В его ведении — физподготовка сотрудников ГАИ. Вместе они показывают нам спорткомплекс, организации которого можно только позавидовать.



Несколько залов борьбы, тренажерный зал, теннисный, волейбольный, многофункциональный большой зал для соревнований (с профессиональным спортивным амортизирующим покрытием), комфортные раздевалки и душевые комнаты, сауна для прогрева мышц — все условия для того, чтобы люди поддерживали хорошую физическую форму. В штате управления несколько инструкторов, которые обязаны заниматься физподготовкой с сотрудниками.

— Ты не просто сам занимаешься, как придется. У нас выстроена четкая система и внимательный, профессиональный подход к каждому. В этом смысле подход ГАИ мне очень нравится — тебе помогут, с тобой будут работать, пока у тебя не начнет получаться. Серьезное, полное сопровождение, начиная от теоретической подготовки, заканчивая практикой. По понедельникам у нас теоретические занятия, три раза в неделю — физподготовка в зале, по средам — стрельбы, — описывает Эльвира Рашидовна.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

«Есть преимущество: ты не думаешь о том, что завтра надеть»

И еще один важный аспект работы в ГАИ — форменная одежда. Сотрудники всегда в форме — других вариантов просто нет. Как нет и различий в том, мужчина ты или женщина. Мы спрашиваем: неужели нашей героине, красивой женщине, никогда не хочется надеть платье, принарядиться, выглядеть на работе по-особенному? Она улыбается:

— У меня другое мышление. Я очень уважительно отношусь к своей форме, она мне всегда нравилась. И мне в ней очень удобно. Заметьте: все люди, которые носят форму, всегда достаточно тяжело работают. На тех же врачей посмотрите! А еще в этом есть огромное практическое преимущество: ты не думаешь о том, что завтра надеть. Я утром пришла на работу, переоделась в форму — и все, никаких вопросов. Мне это нравится. А нарядиться я могу и вечером, когда куда-нибудь выхожу.

Полное обмундирование сотрудники ГАИ получают по несколько комплектов на сезон. Есть и другие регламенты относительно внешнего вида: женщина в форме не носит броских украшений, здесь не принят яркий маникюр, а длинные волосы надо собирать — нельзя, чтобы они прикрывали погоны.

Эльвира Рашидовна рассказывает: каждый сотрудник ГАИ четко осознает, что он всегда, 24/7, являет в своем лице государство и закон. Поэтому есть требования и к поведению в общественных местах, и к образу жизни. Если ты надел погоны — ты надел их на всю жизнь, и любое твое действие влечет определенные последствия. Нужно всегда вести себя достойно, и это становится нормой, принципом жизни. Наша героиня не считает повышенные требования к моральному облику чем-то чрезмерным. Ведь это хорошо укладывается и в ее личные представления о том, каким человеком нужно быть.

Кроме прочего, независимо от должности и гендерной принадлежности, каждого сотрудника ГАИ в любой момент могут вызвать на работу.

— У нас некорректно делить людей на мужчин и женщин. Ты сотрудник ГАИ. Ты обязан в любой момент, 24/7, быть готовым в полном обмундировании и с вещмешком прибыть на службу. Для этого нас тренируют: постоянно проводятся учения, объявляется тревога. Потому что ты сотрудник полиции, на тебе ответственность.

Собранный вещмешок всегда под рукой — в любой момент сотрудник должен быть готов прибыть на службу. Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

«Жизненно важно оставаться дома женщиной. Нельзя приносить домой работу»

Есть в профессиональной жизни нашей героини и еще одна важная часть — воспитанная в семье ученых, она и сама стала кандидатом юридических наук. В аспирантуру поступила еще в 2019 году, а в 2025-м успешно защитила диссертацию по тематике принудительного исполнения постановления о назначении административного наказания. Признается: совмещать научную работу и основную деятельность было нелегко. Но, поставив себе цель, Эльвира Рашидовна ее добилась. Есть у нее и опыт вузовского преподавания — она размышляет о том, чтобы впоследствии, по окончании работы в органах МВД, продолжить научную и преподавательскую карьеру.

— Мне кажется, что для женщины, особенно с большим практическим опытом работы в системе, вуз при наличии научной степени — это хороший вариант работы по выходе на пенсию из органов. Мы ведь выходим на пенсию достаточно рано, по выслуге — мне нужно дослужить еще 5 лет, чтобы получить такое право. Я, конечно, не собираюсь уходить в это время, потому что не представляю себя на «гражданке». Я же всю жизнь живу в определенном режиме, в определенной дисциплине, при установленном порядке. Это уже определенный склад ума, — объясняет наша героиня.

Эльвира Рашидовна признается: дома она совсем другой человек. Работу оставляет в своем уютном кабинете и вне рабочего времени перевоплощается в любящую жену, хлебосольную хозяйку.

— Мне кажется, что это очень важно для женщины. Особенно для женщины в погонах. Жизненно важно оставаться дома женщиной, женой. Нельзя приносить домой работу, с семьей мы должны быть другими. Кстати, чтобы этого добиться, тоже пришлось постараться — умение оставаться дома семейным человеком, а не сотрудником МВД, тем более начальником, приходит не сразу. Сначала у меня все-таки происходило какое-то смешение, — признается наша героиня. — Наверное, с годами пришла мудрость, житейский опыт. Дома надо заниматься домом!

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

И она занимается. Признается: обожает готовить, очень любит свой дом. С удовольствием наводит в нем порядок, организовывает пространство. Еще среди ее хобби — страсть к путешествиям. Кроме прочего, Эльвира Рашидовна с мужем любят отдыхать за просмотром сериалов — им нравятся детективы и многосезонные медицинские телепроекты.

С 2007 года Эльвира Рашидовна водит машину. Она признается: всегда ездила спокойно, а с тех пор, как работает в ГАИ, и вовсе стала по-другому относиться к дороге. Слишком много трагедий видит и анализирует по долгу службы. Слишком часто думает о том, что еще нужно сделать, чтобы не допускать катастроф на дорогах. И признается: да, она очень серьезно относится к своей работе. В полной мере осознает, что своей деятельностью напрямую способствует спасению человеческих жизней. С приходом в ГАИ особенно четко выкристаллизовалось осознание: соблюдать ПДД нужно не для того, чтобы уберечься от штрафа, а для того, чтобы не погибнуть.

— И семье постоянно об этом говорю. И искренне хочу способствовать тому, чтобы обезопасить дорожное движение, как громко и пафосно это ни звучало бы. Но это действительно так! — улыбаясь, прощается с нами наша героиня.