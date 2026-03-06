Новости происшествий

АзТВ: в Азербайджане предотвратили планируемые теракты со стороны КСИР

21:26, 06.03.2026

Среди целей они назвали нефтепровод Баку — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, синагогу «Ашкенази», а также главу еврейской общины

Служба госбезопасности Азербайджана предотвратили планируемые теракты со стороны КСИР. Об этом сообщило Az tv со ссылкой на службу.

Среди целей для теракта они назвали нефтепровод Баку — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, синагогу «Ашкенази», а также главу общины горских евреев.

Напомним, что 5 марта Азербайджан сообщил о падении двух иранских беспилотников, один из которых приземлился вблизи школьного учреждения деревни Шекарабат, а другой повредил терминал нахичеванского аэропорта. Позднее Иранская Республика назвала обвинение в запуске дронов в Азербайджан провокацией Израиля. 6 марта Азербайджан сообщил о выводе дипломатов из Ирана.

