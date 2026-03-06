АзТВ: в Азербайджане предотвратили планируемые теракты со стороны КСИР
Служба госбезопасности Азербайджана предотвратили планируемые теракты со стороны КСИР. Об этом сообщило Az tv со ссылкой на службу.
Среди целей для теракта они назвали нефтепровод Баку — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, синагогу «Ашкенази», а также главу общины горских евреев.
Напомним, что 5 марта Азербайджан сообщил о падении двух иранских беспилотников, один из которых приземлился вблизи школьного учреждения деревни Шекарабат, а другой повредил терминал нахичеванского аэропорта. Позднее Иранская Республика назвала обвинение в запуске дронов в Азербайджан провокацией Израиля. 6 марта Азербайджан сообщил о выводе дипломатов из Ирана.
