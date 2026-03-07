Татарстан вложит 2,6 млрд рублей в ремонт дорог в четырех районах Казани — адреса

Завершить работы подрядчик должен до 17 ноября 2026 года

Из бюджета Татарстана выделят 2,6 млрд рублей на ремонт дорог в Казани. Два тендера опубликованы на портале госзакупок.

Согласно первому тендеру, в городе планируют отремонтировать пять участков общей протяженностью почти 7 км в Московском и Кировском районах. На эти цели выделят 1,3 млрд рублей из бюджета республики. Завершить работы подрядчик должен до 17 ноября 2026 года. В перечень объектов вошли:

участок Большого Казанского кольца — проспект Хусаина Ямашева и улица Ленская в Московском районе;

улица Восстания (от улицы Васильченко до проспекта Ибрагимова);

улица Гудованцева (от Беломорской до Моисеева);

улица Клары Цеткин в Кировском районе;

улица Большая в Кировском районе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Еще 1,3 млрд рублей выделят на ремонт дорог в Ново‑Савиновском и Авиастроительном районах Казани. В рамках этого контракта отремонтируют улицу Маршала Чуйкова, улицу Восстания, улицу Восход (от улицы Тэцевской до железнодорожных путей) в Авиастроительном районе, улицу Беломорскую, улицу Гудованцева. Общая протяженность ремонтируемого участка — более 9 км.



Ранее стало известно, что в Советском районе Казани начнется строительство нового участка дороги протяженностью 400 метров. Общая стоимость работ составит 9,9 млн рублей, финансируются они из бюджета Татарстана.

Рената Валеева