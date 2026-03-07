Эксперт: перегруженная школьная программа не позволит хорошо подготовиться к новому устному экзамену

«Если на уроках еще придется готовиться к устному собеседованию, то времени на разбор нового материала просто не останется», — сообщила репетитор

Бывший школьный учитель, а ныне репетитор по истории и обществознанию Екатерина Белодонова выразила сомнения в эффективности новой инициативы Минпросвещения — введения устного экзамена по истории для допуска к ОГЭ. По ее мнению, основная проблема заключается в перегруженности школьной программы, которая не позволяет ученикам полноценно усваивать материал.

— Программа по истории в школе перегружена. При трех часах истории в школе в 5-7 классах у нас вставлено три модуля: История России (с 6 класса) , Всеобщая история и история нашего края. При этом тем в этих модулях достаточно много. При условии, что необходимо выделять время на проверку знаний, закрепление материала, повторения материала, то по темам приходится скакать галопом. В 8-9 классах два часа истории в неделю (но без модуля «История родного края»). Если на уроках еще придется готовиться к устному собеседованию, то времени на разбор нового материала просто не останется. Там бы старый повторить... — посетовала Белодонова в разговоре с изданием.

Сам экзамен планируется проводить в форме собеседования. Однако, по словам Белодоновой, такая мера вряд ли повысит качество образования. Вместо глубокого изучения предмета возникнет риск «натаскивания» учеников на формат экзамена, после которого остаточные знания будут минимальными.

Рената Валеева