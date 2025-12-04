Бастрыкин взял на контроль ситуацию с агрессивными собаками в Альметьевске

Местные жители сообщают, что собаки регулярно проявляют агрессию, в том числе в отношении детей

Фото: Реальное время

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в городе Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

По данным в интернете, в микрорайоне СУ‑2 Альметьевска длительное время наблюдается скопление безнадзорных животных. Местные жители сообщают, что собаки регулярно проявляют агрессию, в том числе в отношении детей. В текущем году зафиксировано несколько случаев, когда пострадавшие от нападений были вынуждены обращаться за медицинской помощью.

Несмотря на многочисленные обращения граждан, меры по отлову животных до сих пор не приняты.

В связи с этим в СУ СК по РТ организовали проверку. Валерий Липский должен представить результаты проверки и сообщить о принятом решении.



Наталья Жирнова