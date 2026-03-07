Аэропорты Татарстана открыты, в Казани задерживаются более 20 рейсов

Ограничения действовали чуть меньше четырех часов

Фото: Максим Платонов

Ограничения на полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняты, сообщила Росавиация. Ранее в Татарстане также отменили режим беспилотной опасности, который вводили в 2:15 мск впервые за последние три дня.

Напомним, что ограничения в аэропортах ввели в 4:27 мск «для обеспечения безопасности полетов». Они действовали чуть меньше четырех часов.

По последним данным, в аэропорту Казани задерживаются 26 рейсов на вылет и прилет, еще два отменили. С ночи не могли улететь самолеты в Новый Уренгой и Дубай. Также опаздывали четыре рейса в Москву, два — в Санкт-Петербург. Кроме того, задержаны самолеты в Тобольск и Краснодар, отменяли рейс в Стамбул.

На прилет также задерживаются 13 рейсов. Согласно данным на онлайн-табло воздушной гавани, рейс из Дубая FZ 983 сел в аэропорту Уфы, там же вынужденно приземлился борт из Сургута ЕО 776. Помимо этого, опаздывают рейсы из Москвы, Нового Уренгоя, Кемерово, Санкт-Петербурга, Душанбе.

Ранее сообщалось, что строительство нового терминала в казанском аэропорту одобрила госэкспертиза.

Никита Егоров