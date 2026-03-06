Бюст Карла Маркса вернется в Казань спустя почти 20 лет хранения

Скульптура долгое время находилась на хранении после реконструкции улицы Петербургской в 2004 году

Бронзовый бюст Карла Маркса, признанный объектом культурного наследия регионального значения, вскоре вернется в общественное пространство Казани. Установленная в 1949 году скульптура долгое время находилась на хранении после реконструкции улицы Петербургской в 2004 году.

Сегодня завершены подготовительные мероприятия по новому месту установки памятного знака. Было проведено обоснование и экспертиза, утверждено размещение скульптуры в сквере на улице имени самого Карла Маркса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Выбор места глубоко символичен: памятник философу возвращается на одноименную улицу, где органично впишется в историческую среду и станет доступен для жителей и гостей города. Это результат системной работы по возвращению исторической справедливости и сохранению наследия для будущих поколений, — заявил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

В ближайшее время начнется установка бюста, благоустроят прилегающую территорию и проведут официальное открытие обновленного мемориала.

Напомним, что памятник В.И. Ленину в Казани включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Речь идет о монументе, украшенном мозаикой из смальты.



Наталья Жирнова