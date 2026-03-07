Сегодня в Татарстане ожидается до -4 градусов

Днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—17м/с. Температура составит от -4 до -9 градусов. На дорогах гололедица.



Ариана Ранцева