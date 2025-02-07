Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собак на школьников в Зеленодольске
Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на несовершеннолетних в Зеленодольске, передает пресс-служба.
Поводом послужила информация, распространившаяся в СМИ и соцсетях, о том, что в феврале в Зеленодольске стая собак набросилась на двух школьников. Помощь детям оказали прохожие. Местные жители сообщают о регулярных нападениях безнадзорных собак, однако, по их словам, мер к их отлову не принимается.
В Следкоме по Татарстану организована процессуальная проверка по данному факту.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по РТ Марселю Дулкарнаеву возбудить уголовное дело, представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, 5 февраля Советский райсуд Казани заменил домашний арест запретом определенных действий 76-летнему директору промбазы в Самосырово Иосифу Лифшицу. По версии СК, его прикормленные собаки 9 ноября 2024 года загрызли женщину.
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