Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собак на школьников в Зеленодольске

Фото: Василий Иванов

Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на несовершеннолетних в Зеленодольске, передает пресс-служба.

Поводом послужила информация, распространившаяся в СМИ и соцсетях, о том, что в феврале в Зеленодольске стая собак набросилась на двух школьников. Помощь детям оказали прохожие. Местные жители сообщают о регулярных нападениях безнадзорных собак, однако, по их словам, мер к их отлову не принимается.

В Следкоме по Татарстану организована процессуальная проверка по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по РТ Марселю Дулкарнаеву возбудить уголовное дело, представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 5 февраля Советский райсуд Казани заменил домашний арест запретом определенных действий 76-летнему директору промбазы в Самосырово Иосифу Лифшицу. По версии СК, его прикормленные собаки 9 ноября 2024 года загрызли женщину.

Рената Валеева