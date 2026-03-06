Исполком Бугульминского района объяснил причины повышения платы за ЖКУ — малоэтажки и тарифы 2019 года

Сравнение с другими городами Татарстана показывает, что по ряду услуг тарифы в Бугульме остаются ниже средних показателей

Фото: Артем Дергунов

Исполком Бугульминского района разъяснил жителям причины изменения платы за содержание многоквартирных домов, уборку подъездов и дворовых территорий.

Основные причины изменений связаны с длительным периодом без пересмотра тарифов — с 2019 года. За это время существенно выросли цены на материалы, услуги подрядчиков и зарплаты работников, а также изменились налоговые нормы.

Сравнение с другими городами показывает, что по ряду услуг тарифы в Бугульме остаются ниже средних показателей. Например, содержание контейнерных площадок в Бугульме обходится в 0,14 рубля за квадратный метр, тогда как в Азнакаево — 0,21 рубля, а в Казани — 0,41 рубля.

— Важно понимать, что эти тарифы не выше, чем у наших соседей, — прокомментировал глава района Дамир Фаттахов.

Также размер повышения платы различается в зависимости от площади жилья. Для однокомнатной квартиры ежемесячный платеж увеличится на 512—580 рублей, для двухкомнатной — на 690—890 рублей, для трехкомнатной — на 904—1184 рублей.

Особенности местного жилого фонда создают дополнительные сложности: более 54% домов в районе — малоэтажные (2—4 этажа). Это приводит к недостатку средств на качественное содержание дворов и подъездов.

В администрации отметили, что жители могут самостоятельно определять перечень и уровень услуг по содержанию дома через общее собрание собственников. В некоторых домах уже практикуется самостоятельная организация уборки или дополнительное финансирование для увеличения частоты уборки.

Тем не менее, по данным Жилинспекции, в Бугульминском районе снизилось количество жалоб на качество услуг предоставляемых ЖКУ.

Наталья Жирнова