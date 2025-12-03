ДУМ РТ: 75% халяль-кафе в Казани вводят посетителей в заблуждение

Неконтролируемое использование знака «халяль» остается острой проблемой, говорит Аббяс хазрат Шляпошников

Только у 25% предприятий общественного питания в Казани, позиционирующих себя как «халяль», есть соответствующий документ, заявил сегодня председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников. «Это означает, что 75% таких предприятий вводят потребителей в заблуждение, что подрывает доверие ко всей системе», — считает он. Проблемы и перспективы развития индустрии в республике обсудили сегодня на круглом столе, посвященном внедрению системы питания «халяль» на предприятиях. Подробнее — в материале «Реального времени».

На экспорт вышли лишь 10% «халяльных» компаний

В прошлом году Татарстан экспортировал халяль-продукции на $14 млн, сообщил замминистра сельского хозяйства РТ Рустем Гайнуллов.

— В этом году была проведена активная работа. За 11 месяцев, на 1 декабря, [экспорт составил] $38 млн. Мы себе планку пересмотрели, ставили $40 млн, Аллах бирсә (даст Бог, — прим. ред.), до конца года мы ее выполним, — сказал спикер.

По словам Гайнуллова, в целом в Татарстане насчитывается тысяча перерабатывающих предприятий, из них имеют сертификаты «халяль» около 200. На экспорт работают лишь порядка 20 компаний. Они поставляют за рубеж кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию.

— Основное у нас — это, конечно, кондитерская продукция. Предприятия работают со странами Таможенного союза, Саудовской Аравией и Иорданией, — рассказал спикер.

Татарстан также поставляет в исламские страны мясную и молочную продукцию, в числе целевых покупателей — Египет, Оман, Алжир, Иордания. Ежегодно темпы экспорта халяль-продукции составляют 10—15%, подчеркнул Гайнуллов. Он напомнил: федеральный центр поставил задачу к 2030 году достичь планки в $898 млн.

— Должна быть выстроена наша совместная работа, в процесс нужно вовлекать новые предприятия. Стоит задача создания новых производственных мощностей. Мы должны выходить на новый уровень, — говорит замминистра сельского хозяйства.

Что касается продукции АПК в целом, с 1 января по 23 ноября Татарстан реализовал ее почти на $384 млн. План выполнен на 87%, говорит Гайнуллов. В прошлом году экспорт за аналогичный период составил $387,5 млн, а в целом за 2024-й — $470 млн.



Роман Хасаев / realnoevremya.ru

За фальшивый сертификат «халяль» — штраф от Роспотребнадзора

Случаи нарушения стандартов «халяль» крупными предприятиями в республике стали реже, констатировала замначальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Татьяна Рыбаченок.

— Раньше мы регистрировали выявление продукции, в которой были обнаружены ДНК нехарактерного сырья. Например, на маркировке написано «говядина», а на самом деле обнаруживается ДНК курицы или чего похуже. В последнее время такие случаи стали гораздо реже, — сообщила она.

К слову, Роспотребнадзор может выносить санкции производителям, которые имеют маркировку «халяль», но не могут представить доказательства соответствия своей продукции нормам ислама. Отсутствие соответствующего обоснования — это нарушение требований технического регламента, за которое грозит, например, штраф, предупредила Татьяна Рыбаченок.



Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Только у четверти заведений «халяль» есть сертификат

Одной из наиболее острых проблем остается неконтролируемое использование знака «халяль», заявил председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников. Анализ, проведенный в 2024 году, показал неутешительные результаты.

— Сегодня мы говорим об аспектах внедрения стандартов «халяль» для общественного питания на предприятиях. Только 25% предприятий общественного питания в Казани, позиционирующие себя как «халяль», имеют соответствующий документ. Это означает, что 75% таких предприятий вводят потребителей в заблуждение, что подрывает доверие ко всей системе, — рассказал он.

За 2023—2024 годы комитет зафиксировал 13 обращений, связанных с нелегитимным использованием знака «халяль». Особую тревогу вызывает тот факт, что на рынке Татарстана действуют 15 органов по сертификации, выдающих документы без проведения необходимого выезда и проверки общепита, подчеркнул Аббяс хазрат Шляпошников.

Об этой проблеме неоднократно говорили и другие представители индустрии.

— Мы, россияне, обладатели сомнительного антирекорда по наличию всяких контор, центров, комитетов, в составе которых работает полтора человека без шариатского и технологического образования, проучившиеся полгода в медресе. Их деятельность направлена на продажу цветных бумажек, которые они называют сертификатом «халяль», — сетовал в мае на KazanForum гендиректор Международного центра по стандартизации и сертификации «халяль» при ДУМ РФ Айдар хазрат Газизов.

По словам Аббяса хазрата Шляпошникова, озабоченность вызывают также:

системные риски в логистических цепочках;

отсутствие единой системы прослеживаемости;

создание реальной угрозы смешения продукции, соответствующей и не соответствующей нормам ислама.

Наиболее острая ситуация наблюдается в сегменте детского питания, констатировал он.

Первоочередной задачей для решения этой проблемы спикер назвал создание межведомственной рабочей группы для контроля за недобросовестными игроками. Не менее важна разработка цифровой платформы прослеживаемости продукции, которая позволит наблюдать за движением товаров на всех этапах поставки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С серьезными системными вызовами столкнулись и в сфере стандартизации. В соответствующем ГОСТе, например, отсутствуют требования о конфессиональной принадлежности аудитора, что противоречит международной практике. В нем не закреплен механизм иджазы, что лишает религиозную организацию возможности контролировать компетенции сертифицирующих органов. «Все это не соответствует международной практике Организации исламской конференции, стран Персидского залива и малайзийских стандартов и может привести к дальнейшей девальвации и разночтению понятий «халяль» в Российской Федерации», — предупредил председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

