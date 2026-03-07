В Иране нет пострадавших среди россиян, сообщили в посольстве

Ранее сообщалось о гибели некоторых мирных жителей

Фото: Динар Фатыхов

Жертв и пострадавших среди россиян в Иране нет. Об этом сообщили в посольстве России в Тегеране, чей ответ приводит РИА «Новости».

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Некоторые мирные жители погибли. Иран также ударил в ответ по территории Израиля, а также по военным объектам Штатов на Ближнем Востоке.

— На данный момент жертв и пострадавших среди российских граждан нет, — сказали в посольстве России в Тегеране в свете военного конфликта.

Ранее эксперты сообщали, что на фоне конфликта «денежные потоки у российских компаний будут лучше, дивиденды — выше». Подробнее о том, как конфликт Ирана с Израилем и США повлияет на экономику России и при чем тут ресурсы Арктики, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров